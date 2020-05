5 semne care arata ca relatia voastra este imatura

Nu dau lectii, dar dau din casa semnele unei relatii imature la care sa fiti atenti.

In sfarsit ceva la care chiar ma pricep! Relatii imature, toxice sau pur si simplu complet inutile. Fosta mea versiune dezvoltase o pasiune bolnavicioasa pentru tot ce-mi facea rau. Acum, macar, sunt in stare sa vad semnele unei relatii imature de la o posta si am certitudinea ca nu mai e de mine.

Insa pana la asemenea revelatie, am trecut prin multe aventuri ale inimii.

Am avut ani in care am iubit ca o fraiera, am iubit prost sau, dupa cum era de asteptat, am iubit prosti. Nu in sensul limitativ al cuvantului. M-am indragostit de oameni care nu erau buni pentru mine, si asta-i facea cumva sa treaca parleazul si sa ajunga in categoria “asa nu”.

foto main: pixabay