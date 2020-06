Irina Rimes aduce Pastila și pe YouTube și magazinele digitale!

Albumul Irinei Rimes, Pastila, este acum disponibil și pe YouTube, pe canalul artistei, și toate magazinele digitale.

comunicat de presa:

Este primul album trap al Irinei și totodată un proiect extrem de important pentru ea. Pastila conține 10 piese și colaborări cu Amuly, Bruja și Nane.

"Este o onoare în sine să fiu prezent pe albumul Irinei. Pe lângă asta, piesa Perna ta e o piesă de suflet, puternică, o poveste pe care chiar o trăiesc si nu am avut ocazia niciodată să vorbesc despre ea. Mă bucur că am avut ocazia să o completez”, a declarat Amuly.

Când mă gândesc la Irina Rimes, nu mai am ce să zic, pentru că faptele ei vorbesc de la sine. O ascult de când cu Visele și tot ce a scos până acum mi-a placut. O zic cu cea mai mare sinceritate. Și piesa Bagă mi se pare că i se potriveste și astfel cred că și-a arătat și o altă față publicului. Și mai vreau să spun că-mi place foarte tare din piesa ei Perfectul imperfect versul <<Când mă îndrăgostesc de vis, nu mai vreau să mă trezesc>>. Am simțit-o foarte tare, pentru că așa sunt și eu în legătura cu visele, la propriu. Mă trezesc dimineața și sunt: ah, fir-ar, mai voiam să visez”, a spus Bruja.

“Irina este una dintre vocile mele preferate din țară și mă bucur mult că am reușit să colaborăm, într-un final. Îmi place foarte mult felul în care își scrie textele. Pe piesa Cu mine, am simțit că s-a folosit de foarte multe trăiri personale, fapt care m-a împins și pe mine să fiu cât mai sincer pe piesă și s-o completez cu perspectiva băiatului. Nu-mi place să colaborez cu artiști doar de dragul de a colabora, mereu e vorba de un respect pe care îl port pentru ei. Cred că am ascultat tot ce a scos până în prezent Irina și pot spune că sunt un fan al artei sale, înainte de un colaborator”, a spus Nane despre Irina Rimes și albumul Pastila.

Dacă vrei s-o descoperi pe Irina Rimes altfel și să simți toate emoțiile ei, ascultă Pastila, pe Spotify, pe canalul ei de YouTube și magazinele digitale.