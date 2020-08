Asculta aceasta piesa pentru a aduce pace in suflet (si in casa ta) in luna septembrie

Da PLAY si readu zenul si paceea in viata ta.

Melodia de mai jos are doar 15 minute si este perfecta pentru a te ajuta sa te relaxezi, sa iti pui in ordine gandurile, sa te detasezi de stre si sa scapi de anxietate. De asemenea, este un instrument foarte bun pentru persoanele care sufera de insomnie.

Piesa poate fi folosita ca melodie de fundal pentru meditatie, exercitii de yoga si pilates sau muzica de ascultat in timpul noptii.

Sunetele linistitoare si calmante au o energie incredibila asupra psihicului nostru, ameliorand in doar cateva minute stresul.

Poti da play pentru cateva minute pentru a te bucura de beneficiile acestei melodii. Insa, daca vrei sa readuci pacea si zenul in sufletul si in casa ta in urmatoarea luna, este recomandat sa o asculti zi de zi, atat dimineata, cat si seara (chiar si 5 minute, in timp ce iti faci rutina obisnuita sau te ocupi de taskurile din casa).

foto main: Lia Koltyrina, Shutterstock