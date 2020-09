5 secrete de skin care de la dermatologi: Piele perfecta fara sa cheltui un leu!

Adesea, rutinele de skincare ale celebritatilor presupun investitii majore, fie ca vorbim despre produse scumpe sau sedinte de consiliere de la cei mai faimosi dermatologi.

Ce ai spune daca ai afla ca poti avea un ten impecabil fara sa cumperi absolut niciun produs? Ei, bine, este posibil, daca urmezi cateva secrete de skin care oferite de specialisti.

De multe ori, cheia pentru un ten sanatos nu sta in anumite produse sau branduri, ci in felul in care iti tratezi pielea si in detaliile zilnice, pe care nici macar nu le mai observi. Iata cateva trucuri pentru un ten curat, pe care le poti incerca fara sa faci nicio investitie financiara.

foto main: FotoDuets, Shutterstock