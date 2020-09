Sam Smith lanseaza single-ul Diamonds si anunta lansarea urmatorului album - Love Goes

Sam Smith anunta lansarea celui de-al treilea album din cariera, “Love Goes”, si prezinta un nou single extras de pe urmatorul material - “Diamonds”.

comunicat de presa: Dupa lansarea colaborarii cu Burna Boy (“My Oasis”), noul single, “Diamonds”, aduce in prim plan vocea remarcabila a lui Sam Smith, insotita de o poveste despre iubirile traite fara regrete.

Videoclipul este regizat de catre Luke Monaghan, colaboratorul sau la proiecte precum “How Do You Sleep”, “Too Good At Goodbyes” sau “Wrinting’s On The Wall”.

Depasind deja 30 miliarde de ascultari pe platformele de streaming, un total pentru primele doua materiale discografice, care au fost ambele no. 1, urmatorul album lansat de Sam Smith, care va fi prezentat publicului pe 30 octombrie 2020, urmareste directia de succes pe care a construit-o pana acum.

Pentru artwork-ul albumului “Love Goes”, Sam Smith a colaborat cu fotograful britanic Alasdair McLellan (Vogue, Kim Jones, Louis Vuitton).

Printre producatorii si compozitorii de pe noul album ii putem mentiona pe Steve Mac (Ed Sheeran, Celine Dion), Shellback/MXM(Robyn, Pink, Britney Spears), Labrinth (Love Goes title track), Stargate, Guy Lawrence (Disclosure) si Jimmy Napes

Sam a declarat: “Ultimii doi ani au fost cei mai experimentali din viata mea, personal, dar si muzical. De fiecare data cand mergeam la studio, mi-am promis ca nu voi avea nicio limitare, de niciun fel. Rezultatul a fost magic, terapeutic si distractiv! Dragostea mea pentru muzica este imensa si toate placerile mele nevinovate in ceea ce priveste muzica devin placeri adevarate. Nicio vina, fara timiditati sau rusine, doar iubirea pentru cantat, creat si dans.

Sunt recunoscator pentru fiecare fiinta umana care m-a sustinut, care a inteles directia mea creativa si care mi-a permis sa fiu exact cine sunt eu in studio, in acea zi. Sper sa ascultati melodiile acestea cu inima deschisa si trateaza fiecare cantec ca o floare diferita din gradina, distrati-va cu ele”.

Pe langa piesa recenta, “My Oasis”, alaturi de Burna Boy, pe albumul “Love Goes” vor mai fi incluse ca bonus tracks hiturile “Dancing With A Stranger” (feat. Normani), “Promises” (alaturi de Calvin Harris) si “I’m Ready” (feat. Demi Lovato)