Ascultă această piesă pentru a îți liniști sufletul și a te conecta cu divinitatea în luna noiembrie

Permite energiei pozitive să îți invadeze întregul corp.

Ascultă această melodie în fiecare zi a lunii noiembrie pentru a îți linsiti sufletul și a te conecta cu divinitatea și universul.

Ce poți face:

Pasul1:

Dă play melodiei de mai jos.

Stai într-o poziție confortabilă - de preferat pe podea sau pe scaun.

Respiră adânc. Concentrează-ți atenția asupra respirației - cu fiecare respirație liniștește-ți corpul și preia controlul asupra gândurilor tale.

Pasul2:

Repetă următoarele afirmații:

Tot ce îmi doresc în viață este la un pas distanță de mine.

Tot ce fac este în armonie cu legile universului.

Accept că viața mea este o reflectare a gândurilor și sentimentelor mele.

Accept acest moment prezent că fiind propria mea creație.

Permit divinității să mă ajute să mă detașez de trecut și să mă concentrez asupra vieții mele din momentul prezent.

Atrag întotdeauna energia pozitivă în viața mea.

Am posibilitatea de a îmi crea propria realitate.

Am încredere în Dumnezeu că are un plan pregătit pentru mine.

Sunt un magnet pentru tot binele pe care viață îl poate oferi.

Pasul3:

Continuă să inspiri pentru încă un minut imaginându-ți viață pe care vrei să o ai. Ți-ai liniștit sufletul și ți-ai manifestat dorințele în Univers, acum nu îți rămâne decât să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Inspiră numărând până la 3 și, pe măsură ce expiri, permite grijilor să îți părăsească corpul și mintea.

foto main: Luna Lignea, Shutterstock