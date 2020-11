Sam Smith lanseaza piesa The Lighthouse Keeper

Dupa lansarea mult asteptatului album “Love Goses” si a hitului “Diamonds”, Sam Smith lanseaza un superb cantec de Craciun – “The Lighthouse Kepper”, o piesa scrisa si produsa alaturi de Labrinth.

comunicat de presa: Piesa este lansata impreuna cu un video animat, avand conceptul si regia semnate de Sam. Aceasta este a doua oara cand Sam si Labrinth lucreaza impreuna, prima oara colaborand la piesa omonina de pe noul album, “Love Goes”, material ce a fost lansat la sfarsitul lunii octombrie, printr-un concert online, live de la Abbey Road Studios.

Despre "The Lighthouse Keeper", Sam a declarat: “Daca un an m-ar putea face sa astept cu nerabdare sunetele Craciunului, acesta ar fi 2020, mai mult ca oricand. Ne dorim sa fim alaturi de prieteni si familie din nou. Craciunul asta simbolizeaza pentru mine si anul acesta am avut inspiratia sa scriu un cantec de dragoste, dedicat acestei perioade. Eu si Labrinth am pus tot sufletul in aceasta piesa si a fost o bucurie sa lucrez la ea.”

Sam Smith a lansat albumul sau de debut – “The Lonely Hour” in 2014, certificat cu doua discuri de Platina, in SUA, si de opt ori in Mariea Britanie, urmand sa castige patru si in Germania, Sam devenind vocea distinctiva a generatiei sale. Un an mai tarziu, Sam a scris piesa “Writing’s on The Wall”, coloana sonora a filmului Bond – Spectre, piesa ce i-a adus un Golden Globe si un Academy Award (Oscar). In 2017, Sam si-a completat succesele anterioare cu al doilea album – “The Thrill of It All”, ce a ajuns pe primele pozitii ale topurilor din intreaga lume. Piesa “The Lighthouse Keeper” marcheaza o trimitere sincera la anul 2020 pentru Sam.

"Love Goes" este al treilea album lansat de catre Sam Smith si a fost prezentat oficial pe 30 octombrie 2020. Materialul “Love Goes” contine 17 track-uri, dintre care 6 sunt piese bonus, si anume hiturile “Dancing With A Stranger” (feat. Normani), “How Do You Sleep”, “To Die For, “I’m Ready” (cu Demi Lovato), “Fire On Fire” si “Promises” (Calvin Harris). Pe album sunt incluse si piesele recent lansate, “My Oasis” (alături de Burna Boy) si “Diamonds”, cel mai recent single.

Asculta aici #LoveGoes: https://umusic.lnk.to/LoveGoesPR

LOVE GOES TRACKLISTING

Young

Diamonds

Another One

My Oasis (feat. Burna Boy)

So Serious

Dance (‘Til You Love Someone Else)

For The Lover That I Lost

Breaking Hearts

Forgive Myself

Love Goes (feat. Labrinth)

Kids Again

BONUS TRACKS

Dancing With A Stranger (Normani)

How Do You Sleep?

To Die For

I’m Ready (Sam Smith & Demi Lovato)

Fire On Fire

Promises (Calvin Harris & Sam Smith)