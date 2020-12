Surorile Ignat (Ioana Ignat, Maria Magdalena si Madalina) ne introduc in atmosfera de Craciun cu un album de colinde

Materialul lansat cu ocazia sarbatorilor de iarna contine noua melodii, atat versiuni speciale ale unui colinde clasice, cat si compozitii proprii.

comunicat de presa: Ioana Ignat, Madalina Ignat si Maria Magdalena Ignat au inceput sa colinde prin lansarea melodiei „Florile Dalbe”, urmand melodii precum „Din cer senin”, „Deschide usa crestine” sau „Lui, Domnului”.

Talentatele surori ne aduc spiritul Craciunului cu interpretari pline de emotie, care, cu siguranta, vor fi coloana sonora a acestor sarbatori. De asemenea, Ioana, Madalina si Maria Magdalena Ignat au mai lansat in urma cu doi ani, in 2018, colindele “Din cer senin” si “In casuta cea saraca”, pe care cele trei le cantau alaturi de familie, in copilarie.

Ioana Ignat provine dintr-o familie foarte talentata. Drept dovada sunt si surorile sale, Madalina si Maria Magdalena, care au debutat si ele in muzica romaneasca. În anul 2017, Ioana Ignat lansează piesa „Doar pe a ta”, piesă ce devine foarte repede no. 1 în topurile radio și ajunge la peste 60 milioane vizualizări pe YouTube. Tot în 2017, Ioana compune și lansează „Nu mă uita”, una dintre cele mai populare piese românești în mediul online, ce atinge 80 milioane vizualizări pe YouTube. Un nou no. 1 și peste 45 milioane vizualizări vin pentru Ioana odată cu piesa „În palma ta”. Anul 2020 o aduce pe Ioana Ignat din nou în primele pozițîi trending YouTube cu piesele „Tu nu meriți” și „Azi”, „O lume întreagă”, „Singura greșeală” (împreună cu Florian Rus), Sensibil (Nu am somn), precum și cel mai recent single alaturi de Pavel Stratan, “Vina dragostei”.