Billie Eilish atinge 1 miliard de vizualizari la videoclipul piesei Lovely si pregateste lansarea primei carti

Videoclipul piesei "Lovely", lansat de catre Billie Eilish si Khalid in urma cu aproape trei ani, a depasit 1 miliard de vizualizari pe YouTube.

comunicat de presa: “Lovely” ramane in continuare una dintre cele mai indragite si cunoscute piese ale artistei si este al doilea videoclip lansat de Billie care atinge acest prag, dupa "Bad Guy".

Pentru acest an, Billie Eilish pregareste si un photo book, o carte plina de poze selectate de ea. Billie Eilish va lansa cartea in varianta fizica, dar si ca e-book acompaniata de un audiobook, pe data de 11 Mai 2021.

Pre-order: billieeilish.com/book

Billie Eilish este fenomentul global al secolului 21. Printre recordurile doborate, premiile castigate si arta, nu este o surpriza ca a devenit unul dintre cei mai mari si mai iubiti artisti ai generatiei sale.

In prima ei carte – o calatorie vizuala prin viata sa - Billie este pregatita sa imparaseasca multe cu fanii sai devotati, chiar si poze nemaivazute. Aceasta carte captureaza esenta lui Billie, interiorul si exteriorul persoanei ei, oferind detalii personale din copilarie, viata din turneu si multe altele.

Impreuna cu cartea, va fi lansat un audiobook cu continut exclusiv, in care Billie vorbeste despre viata ei. Cu povesti care nu au mai fost expuse pana acum, amintiri din viata personala si cariera, de la inceputul ei pana la momentul in care a atins succesul si amintiri alaturi de parintii ei. O poveste initima despre drumul sau in viata, totul povestit chiar de catre Billie.

Despre prima ei carte, Billie Eilish declara: “Am petrecut numeroase ore, in multe luni, cautand prin albumele de familie, alegand fiecare poza din aceasta carte. Sper sa o iubiti la fel de mult ca mine.”

Billie Eilish a devenit una dintre cele mai mari vedete de la lansarea piesei sale de debut “Ocean Eyes”, in 2015, si contiuna sa revolutioneze muzica cu sound-urile sale. In 2019, Billie a lansat primul sau album “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, care debutat pe prima pozitie in topul Billboard 200 in S.U.A., iar in alte 17 tari a fost cel mai ascultat album al anului. Albumul a fost scris integral de ea, alaturi de fratele ei, Finneas, in casa parinteasca din Los Angeles.

Billie Eilish a facut istorie in momentul in care a devenit cea mai tanara artista nominalizata la cele mai importante categorii ale premiilor GRAMMY, premii pe care le-a si castigat – Best New Artist, Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year si Best Pop Vocal Album. De asemenea, Billie Eilish este cea mai tanara artista care scrie si interpreteaza o piesa oficiala a unui film James Bond, “No Time To Die”.