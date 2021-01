Billie Eilish si Rosalia lanseaza melodia Lo Vas A Olvidar

Billie Eilish cânta pentru prima dată în limba spaniolă!

comunicat de presa: Billie Eilish și Rosalia lansează melodia "Lo Vas A Olvidar", special pentru serialul "Euphoria". Piesă va fi inclusă pe coloana sonoră a producției TV.

Poate cea mai așteptată colaborare a ultimilor cinci ani a apărut pe 21 ianuarie 2021, după ce, ambele artiste, două dintre cele mai ascultate la nivel mondial, au tease-uit prima lor piesă, de-a lungul ultimului an.

"Lo Vas A Olvidar" va putea fi ascultată și în partea a doua a serialului Euphoria - "Jules"

Urmărește aici videoclipul:

Cel mai recent single al lui Billie Eilish, Therefore I Am, a fost lansat în luna noiembrie a anului trecut. Pentru 2021, Billie pregătește lansarea cărții omonime și a documentarului "Billie Eilish: The World's A Little Blurry".

Rosalia a lansat în 2018 albumul "El Mal Querer", iar anul trecut a prezentat publicului piese că "Dolerme", "Juro Que" sau "TKN", iar recent a colaborat cu The Weeknd pentru remixul hitului "Blinding Lights".