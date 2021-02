News Of The World se va lansa pe Netflix pe 10 februarie 2021

Netflix și Universal Pictures anunță cu mândrie lansarea filmului Noutăți din lumea largă, o poveste impresionantă, cu Tom Hanks în rolul principal.

comunicat de presa: Scenariul și regia sunt semnate de Paul Greengrass, care pentru prima dată reia colaborarea cu starul filmului nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun film din 2013, Căpitanul Phillips.

La cinci ani după încheierea Războiului Civil, căpitanul Jefferson Kyle Kidd (Hanks), veteran a trei războaie, călătorește din oraș în oraș ca povestitor de non-ficțiune și împărtășește lumii știri despre președinți și regine, lupte glorioase, catastrofe devastatoare și aventuri captivante din toate părțile globului.

În Texas, el o întâlnește pe Johanna (Helena Zengel, Copilul-problemă), o fetiță de 10 ani, crescută de tribul Kiowa de la vârsta de 4 ani. Johanna refuză să accepte o lume pe care nu o cunoaște, iar acum ea este obligată să se întoarcă la unchiul și mătușa ei, contrar propriilor dorințe.

Kidd acceptă să o ducă pe fată acolo unde legea a stabilit că trebuie să crească. Călătorind împreună sute de kilometri prin sălbăticia neiertătoare, cei doi vor înfrunta provocări imense, create atât de mâna omului, cât și de forțele naturii. Totul în încercarea de a găsi un loc unde amândoi să simtă în sfârșit că au ajuns acasă.

Noutăți din lumea largă este regizat de Greengrass (filmele Bourne, Zborul United 93) și realizat după scenariul scris împreună cu Luke Davies (Saroo: Drumul spre acasă), bazat pe romanul de succes semnat de Paulette Jiles, finalist la National Book Award (Premiul Național de Carte). Filmul este produs de Gary Goetzman (franciza Mamma Mia!, USS Greyhound: Bătălie în Atlantic), Gail Mutrux (Daneza, Donnie Brasco) și Gregory Goodman (22 iulie, 8 Mile). Producători executivi: Steven Shareshian și Tore Schmidt.

Distribuție: Tom Hanks & Helena Zengel

Regizat de: Paul Greengrass

Scenariu de: Paul Greengrass and Luke Davies, based upon the novel by Paulette Jiles

Produs de: Gary Goetzman, Gail Mutrux, Gregory Goodman

Producători executivi: Steven Shareshian, Tore Schmidt