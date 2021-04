Cum sa te pregatesti pentru viata ta post-pandemie: Scrie-ti lista de lucruri pe care abia astepti sa le faci

Cum te-ar putea ajuta un „bucket list” sa te pregatesti pentru viata ta post-pandemie, sa controlezi anxietatea si sa infrunti mai usor viitorul?

Fie ca vorbim despre doliu, simptome ale coronavirusului, probleme financiare sau doar despre efectele izolarii, anul trecut a fost un carusel emotional, un caleidoscop al crizei. Asa ca, in acest context, sa te gandesti la viitor, proiectandu-ti asteptari si visuri la care nici nu ai mai indraznit sa speri in ultima perioada, este mai degraba coplesitor. De altfel, chiar si in conditii normale, sa iti imaginezi viitorul este o provocare.

Insa, ceea ce numesti generic „bucket list” — care este, in esenta, o lista cu ceea ce iti doresti sa realizezi atunci cand este momentul potrivit si esti in siguranta —, e posibil sa fie pluta ta de salvare, chiar daca acum, cand citesti aceste randuri, s-ar putea sa ti se para ca n-are nicio noima.

foto main pixabay