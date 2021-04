Daca vezi aceste 9 schimbari la tine, inseamna ca esti in pragul unei transformari spirituale

Nu lupta impotriva planului divin al Universului. Lasa-ti sufletul sa se schimbe si sa devii cea mai buna varianta a ta.

Este dificil sa accepti schimbarea pentru ca aceasta presupune sa iesi din zona de confort, sa incerci lucruri noi, sa te adaptezi, sa ai emotii si stari diferite. Insa este extrem de important sa intelegi impactul unei schimbari divine in viata ta - desi vremurile sunt confuze, esti in proces de transformare. Esti pe drumul cel bun pentru a deveni cea mai buna varianta a ta. Iata cele mai importante semne care iti demonstreaza ca este momentul sa lasi trecutul in spate si sa te concentrezi pe ceea ce urmeaza:

1. Devii constienta de importanta timpului. Nu vrei sa mai pierzi momente pretioase cu activitati care nu iti fac bine. Stii ca zilele trec si faci tot posibilul sa te bucuri de fiecare clipa cum poti mai bine.

2. Simti ca esti conectata la vreme - simti fiecare schimbare. Durere in articulatii cand sunt nori afara, liniste sufleteasca in momentul in care vezi soarele pe cer, agitatie in timpul unei furtuni - toate aceste simptome si stari apar atunci cand exista o cantitate enorma de energie care isi creeaza drum prin corpul tau.



3. Faci pace cu trecutul. In sfarsit poti intelege de ce anumite lucruri din trecut au trebuit sa se intample asa cum s-au intamplat.

4. Cauti liniste si pace. Nu mai ai nevoie de galagie in jurul tau. Nu mai vrei distractie. Iti doresti o viata cat mai linistita.

5. Simti nevoia sa te vindeci pe masura ce schimbarile din jurul tau iti afecteaza corpul si starea de spirit. Iti indrepti atentia asupra unor practici pentru suflet - precum yoga, pilates, meditatia, incantatiile.

6. Inveti sa apreciezi lucrurile marunte pentru ca iti dai seama ca acestea sunt cele care conteaza cu adevarat. Esti recunoscatoare pentru viata pe care o traiesti.

7. Iti micsorezi cercul de prieteni. Preferi sa stii ca ai cativa oameni in jurul tau - insa acestia sunt oameni pe care te poti baza oricand - decat sa fii inconjurata de sute de persoane care nu ar face nimic pentru tine in momentele dificile. Renunti la oamenii negativi si toxici, care nu te pot ajuta in cresterea ta.

8. Simti ca esti diferita - nivelul de energie din corpul tau este mai ridicat ca niciodata.

9. Gasesti echilibrul de care ai nevoie. Esti pregatia pentru ce urmeaza, pentru o provocare noua. Nu mai lupti impotriva destinului, din contra - iti pui viitorul in mainile Universului si ii permiti acestuia sa iti arate ce are pregatit pentru tine.

foto main Ironika, Shutterstock