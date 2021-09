Drake ocupa primul loc in intreaga lume cu albumul Certified Lover Boy

Noul album al lui Drake, “Certified Lover Boy”, este cel mai ascultat album al anului, in prima saptamana, acumuland peste 1 miliard de stream-uri la nivel mondial.

comunicat de presa: Astfel, artistul canadian ajunge la al zecelea material discografic care debuteaza pe primul loc, in lume. Totodata, noul proiect muzical ocupa prima pozitie in Billboard Hot 200 CHART, in R&B/HIP-HOP ALBUMS CHART si in RAP ALBUMS CHART din Statele Unite ale Americii.

Noua dintre cele 21 de piese au debutat in top 10 Billboard Hot 100 si toate cele 21 de melodii in Top 40, fiind primul artist ce reuseste aceasta performanta. Drake a reusit sa isi depaseasca propriul record pe platforma Apple Music pentru cel mai ascultat album in prima zi, dar si pentru cel mai ascultat artist intr-o singura zi. “Girls Want Girls” (feat. Lil Baby), “Champagne Poetry” si “Fair Trade" (featuring Travis Scott) au devenit cele mai ascultate melodii intr-o singura zi, din istoria Apple Music.

Albumul “Certified Lover Boy” a debutat pe primul loc si in UK, Canada, Australia, Irlanda, Noua Zeelanda, Norvegia, Olanda, dar si in alte tari.

Aubrey Drake Graham este un rapper, cantaret, compozitor, producator și actor Canadian. Drake este unul dintre cei mai bine vanduti artisti din istorie. A castigat 4 premii Grammy, 6 premii American Music Awards, detine recordul pentru cele mai multe premii Billboard Music Awards (27), 2 premii Brit Awards si 3 premii Juno Awards. Totodata, artistul are foarte multe recorduri in top-urile Billboard precum: cele mai multe piese in Billboard Hot 100 (231), cele mai multe melodii intr-o saptamana in Billboard Hot 100 (27), cele mai multe saptamani cu minim o piesa in Billboard Hot 100 (431) si cele mai multe piese care au debutat intr-o singura saptamana in Billboard Hot 100 (22).

