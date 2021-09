16 Lucruri pe care sa ti le amintesti cand esti parasita de persoana pe care o iubesti 

Dumnezeu indeparteaza unele persoane din drumul tau pentru ca el a auzit conversatiile pe care tu nu le-ai auzit.

Invata sa te eliberezi de trecut. Respingerea este un mod al Universului de a iti spune ca acea persoana nu era potrivita pentru tine.

Pe masura ce privesti inapoi la viata ta vei realiza ca de multe ori ai crezut ca esti respinsa de cineva insa, de fapt, erai redirectionata catre cineva de care aveai cu adevarat nevoie.

De prea multe ori lasam respingerile trecutului nostru sa dicteze fiecare miscare pe care o facem.

Este timpul sa iti dai seama ca meriti ceva mai bun. Este timpul sa iti reamintesti ca...

1. Persoana pe care ai iubit-o sau pe care ai respectat-o in trecut nu are nimic din punct de vedere intelectual sau spiritual sa iti ofere in momentul prezent... nimic in afara de dureri de inima si dureri de suflet.

2. Unul dintre cele mai satisfacatoare si importante momente din viata este cand gasesti in sfarsit curajul sa renunti la ce nu poti schimba - cum ar fi comportamentul sau deciziile altcuiva.

3. Viata si Dumnezeu au planuri mai mari pentru tine - si acestea nu implica plans noaptea sau sa ai inima franta. Ai rabdare, te vei vindeca si vei vedea cat de frumos va fi viitorul tau.

4. Adevarul dur este ca uneori trebuie sa fii doborata mai jos decat ai fost vreodata pentru a te ridica mai puternica decat ai fost vreodata. Invata sa fii mandra de tine.

5. Nu este sfarsitul lumii - de fapt, niciodata nu este sfarsitul lumii.

6. Uneori oamenii nu observa lucrurile pe care le facem pentru ei pana nu incetam sa le mai facem. Si uneori, cu cat dai mai multe sanse cu atat pierzi mai mult respect. Nu crezi ca este suficient? Nu permite niciodata unei persoane sa se simta confortabila cu nerespectarea ta. Meriti mai mult. Meriti sa fii cu cineva care te face sa zambesti, cu cineva care se poarta frumos cu tine, cu cineva care nu va inceta niciodata sa te iubeasca.

7. Unele capitole din viata noastra trebuie sa se incheie fara un final clar. Nu are rost sa te pierzi incercand sa intelegi ce s-a intamplat sau sa remediezi situatia. Mergi mai departe.

8. Pacea interioara incepe in momentul in care decizi sa nu lasi o alta persoana sau eveniment sa iti controleze emotiile.

Vizionare placuta