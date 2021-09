Sam Smith si Summer Walker lansează piesa You Will Be Found

Sam Smith colaborează cu Summer Walker pentru melodia "You Will Be Found", parte din coloana sonoră a filmului "Dear Evan Hansen".

comunicat de presa: Piesa este una dintre numeroasele contribuții la coloana sonoră pentru viitorul film, "Dear Evan Hansen". Filmul urmărește un senior de liceu care suferă de anxietate socială printr-o călătorie de descoperire de sine și acceptare, după sinuciderea tragică a unui coleg de clasă. Citeste si: Shawn Mendes lanseaza single-ul 'Summer Of Love', in colaborare cu... „You Will Be Found” al duo-ului este o piesă uptempo care își propune să ofere speranță sufletelor pierdute ale lumii. Colaborarea lor vine la mai puțin de un an după ce Smith a lansat al treilea album, "Love Goes", un material discografic care a inclus si colaborări cu Labrinth, Normani, Demi Lovato, Calvin Harris și Burna Boy. În ceea ce o privește Summer Walker, cântăreața pregăteşte viitorul ei album, unul care se va potrivi cu succesul uriaș pe care l-a avut cu debutul ei, din 2019, "Over It". Deși un titlu sau o dată de lansare nu au fost încă dezvăluite pentru album, cântăreața a confirmat că Lil Durk, Ari Lennox și SZA sunt unele dintre colaborările de pe viitorul proiect. Citeste si: Băieții de la Maneskin au lansat un nou videoclip. Peste 4 milioane... Vizionare placuta Kudika

18 Septembrie 2021 Echipa Kudika