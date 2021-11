Prajitura 'lenesa' cu gutui. Fara faina si fara oua

Cea mai simpla prajitura cu gutui. Este perfecta pentru momentele in care nu stam bine cu timpul si, totusi, avem pofta de ceva dulce si mega delicios.

Pentru zilele in care aveti pofta de ceva dulce, dar nu vreti sa stati o viata in bucatarie.

In cazul in care si voi aveti cateva gutui prin frigider si nu stiti ce sa faceti cu ele, incercati aceasta prajitura delicioasa - este gata in doar cateva minute. Trebuie doar sa tai gutuile, amesteci cateva ingrediente, le pui in tava si bagi la cuptor. Da, atat de simplu. Si va promit ca va fi pe placul intregii familii.

Lista completa de ingrediente:

- 2 gutui mari;

- 2 linguri zahar brun;

- o lingurita scorti;

- o lingurita coaja de portocala.

Pentru aluatul sfaramicios de deasupra vom avea nevoie de urmatoarele:

- 100 g fulgi de ovaz;- 100 g faina de migdale;- 60 g zahar;- 60 g migdale macinate;- o lingurita scorti;- 70 g unt.

Varianta vegana: inlocuiti untul cu unt de cocos sau ulei.

Daca nu va plac gutuile, puteti folosi fara probleme mere sau pere (sau o combinatie de mere si pere).

Cum se prepara:

- taiem gutuile bucati mici si apoi cuburi si le punem intr-o tava. Adaugam peste ele 2 linguri de zahar brun, o lingurita de scortisoara si o lingurita de coaja de portocala.

- intr-un bol amestecam restul ingredientelor (cele pentru aluatul sfaramicios), apoi le adaugam peste gutuile din tava. Bagam la cuptor pana cand aluatul isi schimba nuanta.

foto main Alexey Borodin, Shutterstock

