5 credinte limitative la care sa renunti definitiv in 2022

Uita de rezolutiile clasice si pune pe lista aceste scopuri care vor contribui enorm la evolutia ta!

Toata lumea are o lista cu rezolutii pentru noul an. Chiar si cei care sustin contrariul. Cu totii vrem sa imbunatatim anumite aspecte ale vietii, sa evoluam si sa atingem anumite teluri. Pentru a ne accelera evolutia personala, este necesar sa ne asiguram nu numai ca implementam obiceiuri noi, dar mai ales ca renuntam la credinte limitative vechi, care nu ne mai servesc. Iata la ce credinte limitative trebuie neaparat sa renunti in 2022!

1. Credinta ca nevoile tale sunt „prea mult” pentru ceilalti

I-ai spune prietenei tale ca nu ai chef sa vii la petrecere, ci mai degraba ti-ar placea sa va intalniti separat, la o cafea, pentru a discuta. Totusi, in interiorul tau, ai impresia ca nevoia ta este „prea mult”, asa ca renunti sa o exprimi si „lasi de la tine” si de aceasta data.

Situatia de mai sus este doar un exemplu, insa credinta limitativa este extrem de puternica si se aplica in foarte multe contexte. In 2022, retine ca nevoile tale sunt legitime si ai tot dreptul sa ti le exprimi fara frica.

