Jonas Blue face echipa cu trupa Why Don’t We pentru piesa “Don’t Wake Me Up”, fiind prima lansare de pe noul proiect colaborativ al lui Jonas Blue.

comunicat de presa: Acest album va fi realizat impreuna cu artisti din toata lumea, iar tema va fi unitatea si pozitivitatea, un mesaj crucial de care este nevoie in lume mai mult ca niciodata acum, fiind si un sinonim cu muzica lui Jonas si cu cariera sa de mare succes de pana acum.



Noua piesa este bazata pe pian si chitara, formand o melodie captivanta cantata de una dintre cele mai interesante trupe de baieti din lume. “Am vrut sa colaborez cu Why Don’t We din 2019, de cand ei m-au scris prima data pe Twitter. Piesa este despre gasirea iubirii adevarate in visul tau”, a spus Jonas Blue despre colaborare.





Corbyn Besson din trupa Why Don’t We a declarat ca: “Lukas Costas m-a sunat intr-o noapte sa ma intrebe daca vreau sa inregistrez niste versuri peste o balada. Dupa ce am terminat, am aratat proiectul colegiilor mei. Acestia au fost incantati si apoi am luat legatura cu Jonas Blue pentru a termina melodia.”



Jonas Blue are o cariera impresionanta, acumuland peste 130 de discuri de platina in toata lumea. Hit-urile “Fast Car”, “Perfect Strangers”, “Mama” si “Polaroid” impreuna cu Liam Payne sunt cele mai populare melodii ale artistului. Acesta a produs si piesa “My Head & My Heart” a artistei Ava Max. Jonas a acumulat peste 14 miliarde de stream-uri si a vandut peste 70 milioane de single-uri. In 2021, artistul a concertat la Exist Festival si Creamfields, devenind DJ-ul rezident al clubului Zouk din Las Vegas. Pentru 2022 Jonas a pregatit un tuneu in Japonia, dar si multe alte surprize.



Why Don’t We a debutat in 2016, iar de atunci trupa a strans peste 3 miliarde stream-uri in toata lumea, peste 900 milioane de vizualizari pe YouTube, peste 6 milioane de urmaritori pe Instagram, 2 piese certificate cu discul de platina in SUA, 5 melodii certificate cu discul de aur in SUA, iar 2 albume au debutat in Top 10 Billboard 200. Formatia este formata din Daniel Seavey, Corbyn Besson, Jonah Marais, Jack Avery si Zach Herron.

Vizionare placuta