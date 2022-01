Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 24-30 ianuarie

Horoscop săptămânal. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în ultima săptămână din ianuarie.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie în următoarea săptămână:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu mă dau bătută, indiferent de cât de grele sunt obstacolele care stau în calea visurilor mele, eu merg mai departe. Am încredere că va fi bine. Am încredere în puterea mea de a lupta pentru ce îmi doresc cu adevărat.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Este un nou început. Mă eliberez de tot ce s-a întâmplat, închid ultima pagină a ultimului capitol și deschid prima pagină dintr-un capitol nou nouț. Merg mai departe cu viața mea.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Acesta este drumul meu în viață și mă bucur de el cu fiecare clipă pe care o trăiesc. Sunt fericită, sunt împlinită, sunt norocoasă. Sunt parte din Univers și îmi iubesc viață cu toată ființa mea.

foto Cher Sergey, Shutterstock

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Am încredere în mine. Am încredere în puterea din sufletul meu. Mă ridic de la pământ și merg mai departe indiferent de cât de dificile par obstacolele din calea mea. Lupt pentru a îmi împlini visurile.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Aceasta este o perioada puțin mai dificilă din care învăț arta răbdării. Știu că voi trece și peste asta, am încredere în mine. Am încredere în planul special pe care Universul îl are făcut pentru mine.

Horoscop Fecioară

Mantra ta pentru această săptămână este: Lupt cu gândurile mele. Mă îndepărtez de tot ce este negativ și toxic pentru a permite energiei pozitive din Univers să pătrundă în viața mea și să îmi lumineze drumul.

Horoscop Balanță

Mantra ta pentru această săptămână este: În această săptămână aleg să cred în mine cu fiecare celulă a corpului meu. În această săptămână aleg să am curaj cum nu am avut niciodată până acum. În această săptămână aleg să mă iubesc cu tot sufletul. În această săptămână aleg să lupt pentru fericirea mea.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă îndepărtez de tot ce nu pot controla. Fac un pas în spate și îi permit Universului să își joace cartea; am încredere deplină în el că mă ajută să merg pe drumul dedicat mie.

