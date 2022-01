Aliniere rara de 3 planete in Capricorn. Energiile primite de la Univers ne transforma complet 

Universul ne pregateste pentru schimbari uriase. In cosmos, trei planete masive se aliniaza intr-o singura zodie, producand o energie puternica pe care o vom simti cu totii si de care vom putea profita la maxim.

Ce inseamna stellium?

Un stellium se intampla atunci cand trei sau mai multe planete se aduna intr-un singur semn zodiacal. Astrologii sunt de parere ca aceasta pozitionare in cosmos are un impact asupra energiei din intregul Univers.

Pe final de ianuarie, trei planete cu energii puternice aleg sa se alinieze in zodia Capricorn, aducand cu ele explozii la nivel sufletesc si personal.

foto buradaki, Shutterstock

Care sunt planetele care viziteaza zodia Capricorn?

1. Marte

Marte este prima planeta care se muta in semnul Capricorn - acest lucru se va intampla pe 24 ianuarie. Aceasta mutare poate dezlantui un potop de energie incredibil de puternica asupra noastra.

Este timpul sa facem planuri si sa luam masuri pentru a reusi in tot ce ne propunem. Acum avem ocazia sa ne transformam visurile in realitate. Trebuie doar sa credem in noi si sa nu ne mai lasam influentati de oamenii din jur. Sa actionam cu incredere si sa nu ne dam batuti in fata primului obstacol aparut in calea noastra.

2. Mercur

Mercur este in continuare retrograd in zodia Varsator (a inceput pe data de 14 ianuarie), insa pe 25 ianuarie se va muta in Capricorn.

Aceasta miscare inversa a lui Mercur, o planeta incarcata de vibratii puternice, ne va oferi ocazia sa incepem sa fim mai atenti la noi insine. Este momentul sa nu mai grabim lucrurile, sa facem un pas in spate, sa reflectam, sa revizuim si sa refacem orice lucru de care nu suntem siguri si care implica obiective importante, visuri marete, directii ce pot schimba viata si responsabilitati uriase.

3. Venus

Venus se muta direct in Capricorn pe 29 ianuarie. Ce urmeaza dupa aceasta schimbare in cosmos? Ceva incredibil de puternic. Blocajele in iubire pot fi eliminate complet. Universul ne spune ca putem merge mai departe cu pasi practici si cu multa rabdare nu doar pe plan sentimental, ci si in relatia cu membrii familiei, cu prietenii foarte apropiati cu colegii de munca.

Avem ocazia sa dam pagina si sa o luam de la capat - sa fim mai buni, mai atenti, mai dispusi sa facem compromisuri astfel incat sa cream relatii de lunga durata, serioase, sincere, bazate pe maturitate, intelegere, sustinere si respect reciproc.

foto main urvana, Shutterstock

