Trei pasi pe care sa ii urmezi daca simti ca deja ai ratat rezolutiile pentru noul an

Ai inceput sa-ti urmezi scopurile si planurile pe care ti le-ai facut pentru acest nou an? Sau simti ca te-ai indepartat deja de promisiunile pe care ti le-ai facut tie insati?

Cei mai multi dintre noi ne facem planuri marete la fiecare inceput de an. Din pacate, dupa numai o luna sau chiar mai putin ne simtim descurajati si suntem dezamagiti ca nu am reusit sa ne tinem de promisiunea pe care am facut-o fata de noi insine.

Sentimentul de esec si critica fata de propria persoana sunt accentuate de aceste rezolutii pe care nu le respectam. Dar sa fii aspra cu tine insati nu te ajuta cu nimic si nu este o strategie buna. Tot ce faci este sa-ti blochezi si mai mult evolutia si dezvoltarea. Psihoterapeutul Kristine Ovsepian a dezvaluit pentru yourtango.com trei pasi simpli pe care ii poti urma pentru a reveni la telurile pe care ti le-ai stabilit pentru acest an. Iata ce sa incerci:

Accepta pasii mici. Aceasta prima etapa este deosebit de importanta. Daca scopul tau era sa schimbi un comportament anul acesta, dar ai reusit sa o faci numai pentru o saptamana, rasplateste-te pentru aceasta mica reusita si fii blanda cu tine.

