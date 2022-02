Billie Eilish este nominalizata la Oscar-uri cu piesa “No Time To Die” si a fost desemnata "Best International Artist" la Brit Awards

comunicat de presa: Billie a primit trofeul "Best International Artist" la Brit Awards

Billie Eilish este nominalizata la premiile Oscar pentru piesa “No Time To Die”, care este prezenta pe coloana sonora a filmului James Bond din 2021. Billie a castigat premiul GRAMMY pentru Best Song Written for Visual Media, premiul Golden Globe pentru Best Original Song si este nominalizata si la premiile Critics' Choice.

Totodata, marti, 8 februarie 2022, Billie Eilish a fost desemnata Artistul International al Anului in cadrul premiilor Brit Awards, un trofeu pe care l-a primit pentru al treilea an consecutiv.

In 2021, Billie Eilish a lansat albumul "Happier Than Ever", pe care regasim piese precum "Therefore I Am" sau "NDA"

Al doilea material discografic al artistei este nominalizat la doua categorii in cadrul premiilor Grammy - "Albumul Anului" si "Cel mai bun album pop". In plus, single-ul "Happier Than Ever" este nominalizat la patru categorii: "Record Of The Year", "Song Of The Year" si "Best Pop Solo Performance".

In trecut, Sam Smith a castigat premiul Oscar pentru piesa “Writings on the Wall” realizata pentru filmul James Bond din 2016. Totodata, “Skyfall” de la Adele a castigat premiul Best Original Song in 2013 tot pentru un film din seria agentului 007.

Decernarea premiilor Oscar va avea loc pe 27 martie 2022. Premiile Academiei Americane de Film, cunoscute sub numele de Premiile Oscar, reprezinta un grup de 24 de premii decernate anual de catre Academia Americana a Artelor si Stiintelor Filmului (AMPAS) in domeniul filmului.

Organizatia avea in anul 2002 peste 6.000 de membri, toti profesionisti in diverse specialitati ale cinematografiei, si anume producatori, regizori, actori, directori și editori de imagine, sunetisti etc.

Billie Eilish a devenit rapid unul dintre cei mai importanti artisti din lume. Piesa "ocean eyes" a fost single-ul de debut, iar albumul "WHEN WE ALL GO TO SLEEP, WHERE DO WE GO?" a fost pe primul loc in Billboard Hot 200 din SUA, dar si in alte 17 tari, fiind cel mai ascultat album al anului 2019 la nivel mondial.

Billie a devenit cel mai tanar artist nominalizat la premiile Grammy, cat si cel mai tanar castigator. La Grammy-urile din 2020, Billie a castigat Best New Artist, Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year si Best Pop Vocal Album. Anul acesta, Billie a mai primit inca 4 nominalizari la Grammy, castigand Record of the Year pentru 'everything i wanted,' si Best Song Written For Visual Media cu 'No Time To Die.'

