Raluka a lansat o nouă piesă, 'Buchet de trandafiri'

Raluka, una dintre cele mai bune voci feminine din industria muzicală românească, cu un timbru vocal de neuitat, jurata show-ului muzical SuperStar, lansează o nouă piesă împreună cu HaHaHa Production și Ghost Records, “Buchet de trandafiri”

comunicat de presa: Piesa “Buchet de trandafiri” este un cântec de dragoste ce scoate la suprafață povestea unei iubiri neconsumate. Împreună cu videoclipul, piesa “Buchet de trandafiri” reușește să transmită un puternic mesaj de iubire încăpățânată.

<<“Buchet de trandafiri” este una din piesele pe care le-am făcut în urma cu câteva luni în camp-ul de la HaHaHa Production. Am stat două zile în studio cu toți oamenii talentați de acolo si am lucrat la foarte multe piese. Aceasta este una dintre ele, este continuarea celei pe care am lansat-o în decembrie anul trecut, “Acum”. Am tot evitat să lansez în aceste momente neliniștitoare în care vedem cu toții ce se întâmplă în jurul nostru, dar m-am gândit să vă ofer un buchet de trandafiri muzical, unul pentru suflet. Am spus și în piesă și cred asta, cu un buchet nu se face Primăvară, dar cu siguranță ne mai mângâie sufletul. Sper să vă placă și să ajungă cadoul meu la cât mai mulți dintre voi,>>declară Raluka.

Piesa este o coproducție între HaHaHa Production și Ghost Records. Textul și muzica sunt compuse de Emilian Nechifor, Raluka, Florin Boka, Juno și Lucian Nagy iar producția le aparține lui Florin Boka și Lucian Nagy.

Vizionare placuta