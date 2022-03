6 lucruri esentiale pe care le-am invatat dupa ce am implinit 30 de ani

Imi sunt recunoscatoare mie pentru ceea ce am si ceea ce sunt.

Imi sunt recunoscatoare mie pentru ca mi-am ascultat intuitia si nu am ascultat de ceilalti. Imi sunt recunoscatoare mie pentru ca m-am ridicat de fiecare data cand am cazut, dandu-mi astfel seama ca sunt o femeie puternica; pentru ca nu am renuntat niciodata nici la cel mai mic, dar nici la cel mai indraznet vis.

Mi-am dat voie sa experimentez, mi-am depasit limitele si am avut curaj, chiar daca, in acelasi timp, am stat retrasa, intimidata uneori de stralucirea celorlalti. Si am invatat multe, dar dintre toate acestea, abia dupa ce am implinit 30 de ani am constientizat cu adevarat care sunt lectiile.

Oamenii vin si pleaca. Am fost intotdeauna dependenta de oameni. Am acordat mereu a doua sansa, chiar si pe a treia, si am suferit de fiecare data cand m-am despartit de un iubit sau cand o prietena a ales sa plece definitiv din tara.

foto main pixabay

