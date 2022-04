Cum iti construiesti o incredere de sine imbatabila – sfaturi de la un coach

Unele persoane par sa aiba o incredere debordanta de sine, o incredere nativa, atat de naturala si de autentica. Totusi, vestea buna e ca ea se poate si construi.

Am fost invatate ca increderea in sine este un dat. Fie te afli printre cei norocosi, care au primit-o de la nastere, fie iti lipseste cu desavarsire. Iar intr-o lume in care 70% dintre femei spun ca nu se considera suficient de bune (inteligente, frumoase, amuzante etc.), pare ca scenariul n-ar fi deloc optimist.

Adevarul, totusi, este ca sentimentul de incredere in propria persoana este ceva ce se poate obtine oricand. Coachii si trainerii atrag atentia asupra faptului ca increderea necesita lucru constant. Ai nevoie sa iti exersezi acest „muschi”, pentru a pastra o atitudine curajoasa si increzatoare. Cum se construieste increderea in sine, conform unui coach:

Intelege ce inseamna cu adevarat sa fii increzatoare in propriile forte. De multe ori, lipsa de incredere in sine vine dintr-o confuzie totala. Unele femei pleaca de la premisa ca increderea inseamna aroganta. Si cum nimeni nu vrea sa fie perceput drept arogant, adesea lasam capul in pamant.

foto main pixabay

