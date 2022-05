3 Lucruri in viata care nu merita efortul (si pe ce ar trebui sa te concentrezi, in schimb)

Ai investit vreodata timp si efort si efort pentru ceva care, pana la urma, nu a meritat? Nu ti se pare gresit sa oferi atat de mult in ceva ce nu iti aduce nicio schimbare in bine ci, din contra, ajunge sa iti faca si mai mult rau?

Astfel de scenarii iti afecteaza viitorul si viata ce se desfasoara fix in fata ochilor tai. Iata 3 lucruri destul de comune (si pe care este posibil sa le faci si tu) care nu merita efortul tau.

1. Ramai in situatii nefericite

Multi oameni raman in situatii in care nu se simt fericiti sau impliniti pentru ca simt ca au facut deja mult prea multe - au investit foarte mult timp, sentimente, au luptat, au incercat sa schimbe, sa salveze, sa ajute.

Care este motivul pentru care ramai in situatii negative sau dificile? Simti ca ai investit mult timp, mult efort in aceasta situatie si speri la un rezultat pozitiv pentru ca nu vrei ca efortul tau sa fie irosit.

Trebuie, totusi, sa intelegi ca nu este bine sa te simti legata de deciziile tale din trecut doar din cauza modului in care ai lucrat la ele. Cel mai bine ar fi sa folosesti tot ce s-a intamplat pentru a invata, a creste si a merge mai departe, nu pentru a ramane intr-un moment ce nu-ti aduce liniste si fericire.

2. Nu ai grija de corpul tau... de dragul unei placeri pe moment

In aceasta situatie efectele se aduna si se tot aduna pentru a se vedea in timp. Nu merita efortul si nici distractia de a iti "deteriora" corpul.

Cum nu ai grija de corpul tau?:

- mananci mai tot timpul alimente nesanatoase;

- consumi mult alcool;

- consumi multe bauturi racoritoare pline de zahar;

- nu dormi suficient;

- eviti controalele medicale de rutina.

Nimeni nu iti cere sa fii extrem de stricta si sa nu te distrezi niciodata sau sa nu iti faci poftele. Trucul consta in moderatie.

3. Esti blocata in trecut

Multi oameni sunt blocati in trecut. Emotiile, energiile si experientele pe care le ai cu privire la trecut sunt valide, insa nu sunt cele de care trebuie sa te agati in continuare. Cand traiesti in trecut, ajungi sa pierzi timp pretios din viata ta concentrandu-te pe ceea ce nu mai exista.

Cum traiesti in trecut:

- iti este teama de schimbare;

- tii ranchiuna pentru ce ti s-a intamplat;

- incerci sa te intorci la o versiune de-a ta din trecut.

Ce ai de facut in schimb:

In loc sa te mai concentrezi asupra acestor situatii negative, ofera-ti timpul tau unor lucruri care pot avea un impact pozitiv asupra vietii tale. Aceste sfaturi te vor ajuta sa iti petreci timpul cu intelepciune:

1. Gandeste-te la viitor si fa-ti o lista cu obiective

Vrei sa evoluezi? Atunci indreapta-ti putin atentia asupra viitorului si fa o lista cu obiective/visuri/planuri pe care vrei sa le vezi bifate. Unde vrei sa fii in cativa ani? Care este scopul tau final? Ce vrei sa faci cu viata ta? Raspunde-ti la aceste intrebari pentru a iti da seama ce ai de facut in continuare.

2. Ofera-ti timp pentru tine

Timpul petrecut cu tine insati este un timp bine investit. De ce? Pentru ca iti ofera posibilitatea de a te cunoaste mai bine, iar atunci cand te cunosti mai bine iei decizii mai intelepte ce te pot ajuta sa iti imbunatatesti viata.

Asadar, indiferent de cat de ocupata zici ca esti, fa-ti timp pentru tine pentru a iti da seama cine esti, pentru a face lucrurile care te fac fericita si pentru a iti incarca bateriile.

3. Nu te opri niciodata din invatat

Invatarea nu se opreste imediat ce ai terminat studiile. Intotdeauna exista noi lucruri de descoperit si alte cunostinte de acumulat. Invatand ajungi sa te dezvolti din toate punctele de vedere. Iata cate idei prin care poti invata lucruri noi:

- inscrie-te la un curs pentru a dezvolta o noua abilitate;

- gaseste un mentor;

- citeste cat mai mult;

- calatoreste;

- incearca un hobby nou;

- invata o limba noua;

- invata sa canti la un instrument;

- fa proiecte de tipul do it yourself.

foto main KieferPix, Shutterstock

