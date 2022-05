Cum sa identifici si sa integrezi o emotie in 4 pasi simpli

Cum te simti acum? Esti relaxata, intinsa pe canapea citind din telefon articolul pe care tocmai l-ai deschis? Sau mai degraba obosita, incarcata de grijile de peste zi, stand cu umerii adunati la birou in fata calculatorului, incercand sa rupi cateva momente doar pentru tine? A fost o zi buna, pozitiva, cu intalniri care te-au incarcat cu energie, sau dimpotriva, plina de probleme si intalniri de care nu aveai deloc chef?

S-ar zice ca e usor sa spunem cum ne simtim, intr-o realitate in care totul in jur vorbeste despre planul emotional, dar chiar stim sa spunem cum ne simtim?

Cat de usor ne este sa identificam emotiile? Adevarul este ca rapiditatea cu care ne traim vietile ne expune unei multitudini de emotii si stari, si de foarte multe ori nu reusim sa distingem intre ele.

Emotiile nu sunt ceva simplu de explicat. In jurul unei singure emotii se deruleaza un intreg proces: de fiecare data cand suntem supusi unui anumit stimul, sa spunem un zgomot, un miros, o imagine, corpul nostru initiaza un raspuns fiziologic, o descarcare chimica si un anumit comportament. Este un proces care angreneaza cele mai importante organe, neurotransmitatorii si sistemul limbic. Acesta din urma este cea ma veche parte a creierului nostru, plin de retele neuronale stravechi care activeaza emotiile si controleaza raspunsul de tip „lupta sau fugi”- acela care are grija sa facem cele mai bune alegeri in conditii de stres.

