De ce oamenii inteligenti au probleme in dragoste

Fie ca este vorba despre o prietenie sau o relatie sentimentala, personalitatea unui om inteligent iti poate aduce la un moment dat o serie de provocari la care nici nu te-ai fi gandit!

Iata cateva motive pentru care oamenii inteligenti au probleme in dragoste:

SUNT INDEPENDENTI. O persoana inteligenta este, in multe cazuri, o persoana sigura pe ea. Iar o persoana sigura pe ea este o persoana care nu depinde de nimeni. Nu are nevoie de confirmarea celorlalti si nici nu obisnuieste sa actioneze dupa sfaturile pe care le primeste (cu bune intentii). Nu ii place sa ii fie invadata intimitatea si are in permanenta nevoie de libertate.

GANDESC PREA MULT. Nu a spus nimeni ca este usor sa fii un om inteligent. Un om inteligent uraste spontaneitatea, nu ia niciodata o decizie pe moment, la el toate sunt calculate. E si mai greu atunci cand se indragosteste de o persoana visatoare, care traieste prezentul si vrea sa se bucure din plin de ce are viata de oferit.

