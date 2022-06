Drake a lansat albumul “Honestly, Nevermind”. Drake i-a surprins pe fani când l-a anunțat și, în sfârșit, a ajuns în toată gloria sa exact la timp pentru vară.

comunicat de presa:

A fost o surpriză pentru toată lumea, când Drake a anunțat că va lansa un nou album. El a lăsat în mod enigmatic coperta cu o notă despre împărtășirea celui de-al șaptelea album de studio și, în câteva ore, am primit lista de 14 piese. Se pare că Drake căuta să preia această săptămână, pentru că nu numai că “Honestly, Nevermind” este disponibil pe serviciile de streaming, dar și noua lui emisiune radio, Table For One, își face premieră.

De asemenea, fanii Drake au observat că, proiectul sosește la nouă luni după lansarea “Certified Lover Boy”, un album care a găzduit o coperta care prezintă 12 emoji-uri însărcinate.

Tracklist

1. Intro

2. Falling Back

3. Texts Go Green

4. Currents

5. A Keeper

6. Calling My Name

7. Sticky

8. Massive

9. Flight's Booked

10. Overdrive

11. Down Hill

12. Tie That Binds

13. Liability

14. Jimmy Cooks ft. 21 Savage

Vizionare placuta