Evenimentele astrologice din octombrie aduc curaj in vietile noastre. Ceea ce nu traim la timp, nu mai traim niciodata

Universul nu este deloc timid pe final de an. Intram intr-un nou capitol important ce aduce schimbari cosmice majore care ne incurajeaza sa actionam sincer in tot ceea ce facem. Primim semn de la Univers ca timpul nu ne asteapta. Avem puterea de a ne vindeca de tot pentru a activa simturile sufletului. Un val de energii puternice ne va forta sa ne confruntam cu adevarul si sa revizuim ceea ce traim. Suntem curajosi si in noi sta puterea de a ne transforma vietile.

Bun venit intr-una dintre cele mai frumoase luni ale anului. Octombrie este aici. Oficial am intrat in ultimul trimestru din 2022, moment ce creeaza un mediu incurajator si favorabil de schimbare si transformare pentru urmatoarea perioada.

In numerologie, octombrie poarta vibratiile numarului 7, ale intelepciunii anterioare, ale perfectiunii si ale curajului. Temele pe care trebuie sa ne concentram in aceasta luna: credinta, intuitie, misticism, maturizare spirituala, curaj.

Sa aruncam o privire detaliata asupra evenimentelor astrologice din luna septembrie:

2 Octombrie: Mercur direct in Fecioara

Dupa saptamani pline de intamplari nereusite, momente esuate si intarzieri, Mercur, mesagerul cosmic, iese din retrograd si isi porneste calatoria directa in Fecioara, planeta lui favorita.

Tot ce am invatat in aceasta perioada de Mercur retrograd poate fi pus in aplicare in realitatea de acum. Desi suntem inca in perioada de umbra pentru inca aproximativ 2 saptamani, ne putem astepta la imbunatatiri: problemele se rezolva, apele se linistesc, furtunile trec.

9 Octombrie: Luna Plina in Berbec

O perioada in care ne aliniem pe deplin cu adevaratul suflet al nostru. Luna Plina din Berbec vine cu o energie puternica pentru a initia o noua cale catre scopul nostru. Aceasta perioada este una incarcata din punct de vedere emotional si poate aduce finaluri semnificative, revelatii, schimbari astfel incat sa ne aliniem cu adevaratul nostru sine.

10 Octombrie: Mercur direct intra in Balanta

Este momentul pentru a rezolva problemele de comunicare din trecut. Mercur intra direct in Balanta, acolo unde a inceput sa retrogradeze in septembrie. Ca rezultat, ne putem astepta sa vedem problemele care au inceput in perioada retrogradului si sa gasim solutii interesante. De asemenea, Universul arunca o lumina puternica asupra relatiilor noastre si asupra modului in care actiunile trecute ar fi putut fi benefice sau daunatoare. Este timpul sa fim atenti la semne.

22 Octombrie: Saturn direct in Capricorn

22 Octombrie este o zi frumoasa in Cosmos deoarece Saturn are un drum direct in Varsator, o zodie a inovatiei, a prieteniei, a visurilor. Cum Saturn este si "Stapanul Karmei", in perioada in care a fost in retrograd, au existat o multime de oportunitati de a curata datorii, de a ne remodela si de a ne imbunatati viata. Acum este timpul sa acceptam invitatia Universului de a ne asuma responsabilitatea pentru actiunile si deciziile noastre. In loc sa ne concentram pe limitari si esecuri, rabdarea si perseverenta ne pot oferi o cale directa si frumoasa catre obiective.

23 Octombrie: Soarele si Venus intra in Scorpion

Sezonul Scorpionului poate aduce mai multa sensibilitate in vietile noastre pe masura ce ne deplasam prin apele adanci ale teritoriilor necunoscute. Aceasta este o perioada magica care strapunge valul si ne pune in ton cu misterele ascunse ale vietii. Suntem incurajati sa exploram modul in care tiparele si obiceiurile se conecteaza cu dorintele noastre.

Venus in Scorpion ne indeamna sa ne eliberam de tot si sa exploram o intimitate mai profunda in relatii. Dragostea este intensa, pasionala... dragostea este totul sau nimic.

25 Octombrie: Luna Noua in Scorpion si Eclipsa partiala de Soare

25 Octombrie, ziua in care lumina divina intalneste sufletul si viata. O perioada intensa de energii divine ce ne regenereaza sufletele. Luna Noua este o resetare puternica a energiilor lunare actuale ce ne ofera o noua perspectiva emotionala pentru obiectivele si planurile viitoare. Eclipsa partiala de Soare aduce cu ea evenimente karmice, noi inceputuri si revelatii importante. Universul ne sfatuieste sa privim catre cer, sa inchidem capitolul si sa trecem la urmatorul ciclu al vietii noastre.

28 Octombrie: Jupiter retrograd reintra in Pesti

Jupiter retrograd reintra in Pesti; acest moment a mai avut loc in mai 2021, insa la inceputul lui 2022 Jupiter s-a mutat in Berbec. Energia lui Jupiter in Pesti este magica si ne conecteaza mintea la simturile intuitive ale sufletului. Intelegem profund ritmul spiritual al vietii si ne lasam purtati de destin.

29 Octombrie: Mercur intra in Scorpion

Mercur intra in apele pasionale ale Scorpionului pentru a aduce cu el o perioada plina de transformare si de schimbare. Intram pe taramul secretelor, al intuitiei si al pasiunii. Cand se afla in acest semn de apa, Mercur incetineste si ne incurajeaza sa ne indreptam atentia asupra urmatoarelor teme: mister in viata, profunzimea prezentului, pasiunea in relatii, dezvaluirea secretelor intunecate si inteligenta emotionala.

30 Octombrie: Marte retrograd in Gemeni

Retrogradul lui Marte incepe pe 30 octombrie si se incheie pe 12 ianuarie 2022. Aceasta perioada ne ajuta sa invatam cum sa trecem cu incredere dincolo de frica si de furie si sa traim viata asa cum ne dorim. Este timpul sa refacem legatura puternica dintre minte si corp.

31 Octombrie: Halloween + punctul de mijloc dintre echinoctiu si solstitiul de iarna

Mai sunt 60 de zile pana la finalul anului 2022. Voalul se ridica in aceasta zi magica. Acum este un moment perfect pentru a onora ciclul mortii si a sarbatori renasterea. Natura isi da ultima suflare in timp ce noi ne pregatim pentru linistea iernii. Energia este intensa si trebuie protejata.

foto main Vadim Sadovski, Shutterstock

