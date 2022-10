Nu-ti mai grabi destinul. Ceea ce este menit pentru tine, se va intampla. Invata sa ai rabdare

Ce este sortit sa fie al tau, va fi oricum, oricand!

Draga mea, unde te grabesti atat de tare? De ce nu ii permiti destinului sa isi urmeze cursul normal? De ce te afunzi in relatii in care stii ca nu iti este bine? De ce iti pierzi timpul cu oameni nepotriviti pentru tine? De ce le permiti altora sa se joace cu inima ta? De ce le pui sufletul tau pe tava celor care nu stiu sa te iubeasca cu adevarat?

Nu-ti fie teama sa fii singura. Nu iti fie teama ca nu iti vei intalni sufletul pereche.

Iti cer un singur lucru... cel mai important pe care ar fi bine sa il faci: invata sa ai rabdare. Nu-ti mai grabi destinul pentru ca nu vei ajunge nicaieri. Ceea ce iti este menit tie, se va intampla la un moment dat.

Te-ai intrebat ca poate nu esti in acel moment al vietii in care sa iti intalnesti sufletul pereche? Te-ai intrebat ca poate nu esti pregatita cu adevarat sa iubesti pentru totdeauna? Te-ai intrebat ca poate mai ai de munca la tine inainte sa fii cu cineva?

Asadar, gaseste puterea de a face un pas in spate si de a ii permite timpului sa isi joace cartea. Ce poti face tu in aceasta perioada? Bucura-te de tine. Greseste si invata din greseli. Lupta pentru ceea ce iti doresti. Implineste-ti visuri. Crede in tine. Ridica-te de la pamant si mergi mai departe, depasind durerea si tristetea. Elibereaza-te de oamenii toxici care nu iti permit sa fii fericita si sa iti dai seama cat de mult valorezi. Redescopera-te. Da-ti seama cine esti si de ce ai nevoie in viata pentru a fi fericita cu adevarat.

Nu te mai teme de nimic... nu mai sta acolo unde nu iti este locul.

Fiecare provocare, fiecare moment in care suferi, fiecare relatie esuata... toate acestea sunt daruri de la Dumnezeu pentru a te ajuta sa cresti si sa iti continui drumul mai puternica ca niciodata astfel incat sa ajungi aproape de sufletul tau pereche, de omul care iti este destinat pentru vesnicie.

Poate ca nu intelegi ce se intampla acum. Poate ca nu iti dai seama de ce trebuie sa suferi... insa, cand se va termina, cand vei fi in acel punct al vietii tale, vei avea o revelatie si vei intelege ca fiecare moment in care inima ta a plans a avut un scop precis.

Ai rabdare... Dumnezeu are multe surprize si minuni pentru tine. Poate ca timpul tau nu se aliniaza cu timpul sufletului tau pereche. Poate ca planurile tale de acum nu sunt aceleasi ca planurile sufletului tau pereche. Poate ca daca v-ati intalni acum v-ati da seama ca sunteti in puncte diferite ale vietii voastre si lucrurile nu vor merge intre voi. De aceea te rog sa faci un pas in spate si sa ai rabdare. Sa ii permiti destinului sa se intample... si tu doar sa te bucuri de calatorie.

Iar, cand te simti dezamagita si nu stii ce sa mai faci cu viata ta, spune-ti asta: "Ceea ce este menit pentru mine, se va intampla."

foto main TeneRila, Shutterstock

