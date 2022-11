Horoscop noiembrie: Mantra zodiei tale pentru ultima luna a toamnei 2022

Spune-mi ce zodie esti pentru a afla care este mantra de care sufletul tau are nevoie in luna noiembrie.

Universul ne reaminteste cat de important este timpul. Am intrat deja in noiembrie, ultima luna a toamnei si a 10-a luna din 2022. Ne mai despart doar cateva zeci de zile pana la finalul acestui an. Cosmosul se grabeste, nimic nu sta in loc. Asadar, sa intelegem ca este momentul sa actionam daca ne dorim sa se intample ceva in viata noastra.

Iata care este mantra de care ai nevoie in luna noiembrie in functie de zodia in care te-ai nascut:

Horoscop Berbec

Nu mai alerg dupa ceea ce nu conteaza. Invat sa fiu recunoscatoare pentru ceea ce am si sa imi iubesc viata asa cum este. Invat sa imi accept destinul.

Horoscop Taur

Incerc sa imi planific altfel timpul astfel incat sa le pot face pe toate. Chiar daca sunt ocupata cu viata profesionala, promit sa nu uit de mine si de lucrurile care conteaza si care ma fac fericita cu adevarat.

Horoscop Gemeni

Traiesc pentru aici si pentru acum. Nu ma mai intereseaza ce a fost si nici ce va fi. Momentul prezent este singurul care exista si in care pot fi fericita cu adevarat.

Horoscop Rac

Invat sa ma pun pe primul loc si sa imi ofer iubire adevarat. Invat sa imi dau seama cine sunt cu adevarat si ce ma face fericita. Invat sa imi descopar scopul in viata.

Horoscop Leu

Schimbarile sunt benefice pentru mine deoarece ma scot din zona de confort si ma invata lectii importante. Datorita lor ma dezvolt, cresc si evoluez, asa ca invat sa le accept si sa le integrez in viata mea.

Horoscop Fecioara

Am rabdare cu mine insami. Aleg sa ma pun pe primul loc, sa imi ascult sufletul si sa inteleg ce isi doreste inima. Acum este momentul sa imi dau seama care este scopul meu in viata.

Horoscop Balanta

In sufletul meu readuc liniste. In inima mea readuc iubire. Sunt impacata cu trecutul, accept ce s-a intamplat, inchid capitolul si merg mai departe cu viata mea, concentrandu-ma pe momentul prezent.

Horoscop Scorpion

Promit sa fac un pas in spate si sa nu ma mai grabesc nicaieri. Promit sa nu mai fiu atat de atenta la destinatia si sa invat sa ma bucur de calatorie - pentru ca aceasta este cea mai importanta.

Horoscop Sagetator

Imi eliberez sufletul si inima de toata durerea din trecut. Invat sa ma vindec cu adevarat pentru a putea merge mai departe cu un nou capitol al vietii mele. Sunt aici si asta este tot ce conteaza.

Horoscop Capricorn

Nu mai astept momentul potrivit. Imi iau inima in dinti si actionez cum stiu eu mai bine. Am incredere in mine si promit sa ma las condusa de intuitie pe acest drum minunat.

Horoscop Varsator

Am rabdare pe drumul vietii. Pas cu pas sunt mai aproape de implinirea visurilor mele. Fiecare plan pe care il pun in aplicare ma ajuta sa ma apropii de ceea ce imi doresc.

Horoscop Pesti

Sunt responsabila pentru viata mea. Sunt responsabila pentru propriul destin. Sunt responsabila pentru ceea ce traiesc si ceea ce simt. Nu ma mai las influentata de nimeni si aleg sa imi conturez prezentul.

foto main Stas Ponomarencko, Shutterstock

