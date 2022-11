5 semne ca esti o persoana pasiv-agresiva: Invata cum sa exprimi ceea ce simti!

Intotdeauna e nevoie de doua persoane pentru ca o cearta sa poata avea loc. Iar cand prapastia dintre tine si celalalt persista, este normal sa te intrebi ce anume te impiedica sa gasesti rezolvarea: e doar vina altcuiva sau e si a ta, de fapt? O persoana pasiv-agresiva nu-si pune aceasta problema.

O persoana cu o fire foarte pasiva este convinsa ca nu are nicio vina intr-un conflict, scrie Well+Good. In plus, aceasta nu-si exprima gandurile si sentimentele negative, explica psihoterapeuta Anita Astley. Asta inseamna sa nu vorbesti cu cineva pe care esti suparata, in loc sa discuti cu ea ca sa rezolvi problema. Sau sa accepti sa faci ceva si pe urma sa nu te tii de treaba. Ori sa-i faci cuiva un compliment si sa adaugi ceva care neaga cuvintele frumoase, de exemplu: „Imi place parul tau lung. Cand te tunzi?”, arata experta.

Desi uneori aceste semne ale comportamentului pasiv sunt usor de observat la altcineva, este mai greu sa le recunosti cand ai chiar tu aceleasi manifestari, intrucat exista o motivatie puternica pentru a ignora existenta sentimentelor agresive sau a furiei, arata psihoterapeutul Peter Schmitt, director clinic asociat la Kip Therapy.

In principiu, persoanele pasiv-agresive isi neaga impulsurile de furie si isi suprima supararea, astfel ca le e greu sa recunoasca agresivitatea pasiva care rezulta din acestea, explica el.

