Evenimentele astrologice din decembrie vin cu o explozie de energie divina. Gasim vindecare si ne descatusam de trecut

Invatam sa avem incredere in planurile Universului. Inceputul este, deseori, un sfarsit. Si pentru a face un sfarsit trebuie sa renuntam la tot, sa ne detasam de durere si sa ne deschidem sufletele pentru a accepta un nou inceput. Sfarsitul este acolo de unde incepem.

Am ajuns si in ultima luna a acestui an. Ne pregatim sa incheiem un capitol, sa dam pagina si sa o luam de la capat cu forte proaspete, lectii importante, dorinte si visuri noi. Decembrie pare sa fie o luna aglomerata, plina de schimbari cosmice accelerate menite sa ne transforme viata. Noile energii spirituale ne leaga direct cu puterea divina si ne ajuta sa ne dam seama ce ne dorim cu adevarat de la viitorul apropiat.

Energia lunii decembrie este conectata la urmatoarele teme importante:

- perfectiune si karma;

- intelepciune;

- noi inceputuri si incredere in sine;

- indeplinirea unui ciclu puternic;

- inspiratie, curaj si spiritualitate;

- incredere in indrumarea noastra interioara si conexiunea cu constiinta divina.

Anul 2022 ne-a determinat sa revizuim relatia noastra cu viata si ceea ce ne dorim cu adevarat. De asemenea, ne-a ajutat sa aruncam toate bagajele emotionale acumulate de-a lungul timpului si sa avem mai multa incredere in noi. Nu mai suntem participanti la propria viata; suntem stapani pe ceea ce facem si luam decizii bazate pe ceea ce vrem.

Este timpul sa aruncam o privire mai atenta la ce urmeaza sa se intample in ultima luna a anului 2022.

6 decembrie: Mercur intra in Capricorn pentru a aduce comunicare sincera in relatiile cu cei din jurul nostru si multe momente de analizare personala

Mercur, mesagerul intelepciunii si al inspiratiei ajunge si in zodia Capricorn si ne ofera o oportunitate importanta de a ne concentra mai mult asupra noastra, permitandu-ne sa devenim mai constienti de cum sa ne folosim gandurile astfel incat sa alegem drumul pe care vrem sa mergem in continuare.

Comunicarea cu cei din jurul nostru va fi mai serioasa, mai directa si mai sincera.

7 decembrie: Luna plina in Gemeni ne ajuta sa rezolvam conflictele pe care le avem cu noi insine

Ultima Luna plina a anulu 2022 are loc in zodia Gemeni. Aceasta reprezinta un moment puternic al energiilor lunare si aduce schimbare, manifestare si revelatii. Aceasta Luna Plina vine cu o putere de foc, curajoasa si exploziva si vine pentru a intari si a sustine increderea in sentimentul nostru de sine si in practica spirituala a auto-reflectiei.

Schimbariel profunde care se dezvolta pentru multi in aceasta perioada pot schimba radical prezentul si viitor si pot inspira frumos astfel incat sa ne ofere o explozie de energie inovatoare pentru a ne pregati pentru capitolele din 2023.

9 decembrie: Venus intra in Capicorn si ne determina sa ne dorim angajamente frumoase pe plan personal

Dupa ce s-a aventurat in Sagetator, Venus intra in minunatul Capricorn - cand sunt impreuna, acest tranzit se concentreaza pe relatii serioase, structuri bine formate, bine integrate si puternice. Energiile din aceasta perioada ne determina sa ne dorim conexiuni frumoase si sincere cu cei din jurul nostru; renuntam la masti si ne exprimam fara perdea.

20 decembrie: Jupiter intra in Berbec pentru purificare mentala si adevar spiritual

Pe 20 decembrie, cea mai mare si mai maiestuoasa planeta iese din apele linistite ale zodiei Pesti si intra in inflacaratul Berbec. Aceasta este ultima calatorie a lui Jupiter in Berbec pana in anul 2034 si, ca rezultat, ne putem astepta la schimbari frumoase ce invoca puterea de a trai in prezent, constientizare, maturizare si transformare. Jupiter in Berbec ne ofera un optimism nemarginit, curaj, incredere si dorinta de a evolua. Energiile pe care le primim din partea Universului ne ajuta sa imbratisam necunoscutul pentru a fi fericiti cu adevarat.

21 decembrie: Solstitiul de iarna + incepe sezonul Capricornului

21 decembrie este o perioada magica a anului deoarece acum are loc solstitiul de iarna, o onoare adusa luminii si intunericului. Solstitiul aduce cea mai lunga noapte din an si inceputul iernii. Putem considera aceasta perioada ca o adevarata renastere; incepand din acest moment zilele incep sa creasca, iar Soarele sa straluceasca tot mai puternic.

Ziua de 21 decembrie reprezinta si inceputul zodiei Capricorn; suntem incurajati de catre dvinitate sa profitam de puterea interioara pentru a face ceea ce ne dorim. Avem ocazia sa ne transformam visurile in realitate, sa credem in noi si sa ne angajam profund in scopul nostru.

23 decembrie: Luna Noua in Capricorn

O Luna Noua soseste in Capricorn pe data de 23 decembrie. Aceasta este ultima Luna Noua a anului 2021 si ofera o explozie revigoranta de energie si initiativa. Aceasta ne invata sa aducem un echilibru in viata noastra si sa ne pregatim pentru un nou inceput. Suntem pregatiti sa ne concentram asupra lectiilor invatate in ultima perioada astfel incat sa ne indeplinim rezolutiile pentru un nou an.

