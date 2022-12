7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (26 decembrie - 1 ianuarie)

Ești pregătită pentru un nou început? Aceasta este ultima săptămână a anului 2023. Este timpul să reflectăm asupra tuturor lucrurilor întâmplate, să ne învățăm lecțiile, să ne eliberăm de toate gândurile negative și de energia toxică adunată în ultima perioadă și să ne pregătim sufletele pentru un nou capitol. Universul este de partea noastră și ne ajută să mergem pe drumul care ne este destinat.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantra zilei de luni:

Învăț să las trecutul în urmă. Singurul care contează este momentul de acum - îl trăiesc cum știu eu mai bine și încerc să mă bucur de fiecare clipă în care sufletul meu este liniștit.

Mantra zilei de marți:

Îmi continui călătoria. Nu mai privesc în trecut. Nu îmi mai este teamă de nimic. Știu că totul va fi bine. Mă aflu chiar acolo unde am nevoie să fiu. Acesta este drumul meu.

Mantra zilei de miercuri:

Nu rămân prinsă în trecut. Nu îmi este frică de viitor. Aleg să mă bucur de prezent pentru că acum este viața mea.

Mantra zilei de joi:

Am puterea de a alege. Am puterea de a trăi cum vreau eu să trăiesc. Am puterea de a fi fericită. Am puterea de a fi liniștită. Am puterea de a fi eu.

Mantra zilei de vineri:

Îmi pregătesc sufletul pentru un nou început. Îmi pregătesc inima pentru un nou capitol. Mă pregătesc pe mine, trup și suflet, pentru a face un pas în față. Sunt pregătită pentru ce urmează să se întâmple.

Mantra zilei de sâmbătă:

Sufletul meu este puternic. Nu mă dau bătută. Am curaj să merg mai departe. Știu că în scurt timp lucrurile vor reveni la normal.

Mantra zilei de duminică:

Totul merge mereu în favoarea mea. Îmi simt inima împăcată și sufletul liniștit. Fără efort, creez viața de care am nevoie.

