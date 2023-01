AVANPREMIERA FILMELOR NETFLIX DIN 2023. Un nou an cu filme noi, care nu trebuie ratate

Este timpul să-ți notezi în calendar datele de lansare pentru unele dintre cele mai mari și de neratat filme din 2023!

comunicat de presa: Un Nou An, cu noi filme Netflix de urmărit. Iar Netflix are ceva pentru fiecare iubitor de film, care să se potrivească fiecărei dispoziții și care să distreze oamenii. Cu regizori renumiți și vedete de film îndrăgite, dar și cu nume proaspete, construim noi universuri epice și readucem poveștile favorite ale fanilor în noi producții.

Șaisprezece titluri interesante sunt prezentate în acest trailer, printre care: Extraction 2, Heart of Stone, Rebel Moon, The Mother, Your Place or Mine, Damsel, The Killer, They Cloned Tyrone, Murder Mystery 2, Leave the World Behind, Lift, Leo, Pain Hustlers, Luther: The Fallen Sun, A Family Affair și You People.

Luna IANUARIE:

- Dog Gone - pe Netflix din 13 ianuarie

- Jung_E - pe Netflix din 20 ianuarie

- You People - pe Netflix din 27 ianuarie

- Pamela, A Love Story - pe Netflix din 31 ianuarie

Luna FEBRUARIE

- True Spirit - pe Netflix din 3 februarie

- Bill Russell: Legend - pe Netflix din 8 februarie

- Your Place or Mine - pe Netflix din 10 februarie

- We Have a Ghost - pe Netflix din 24 februarie

Luna MARTIE

- Luther: The Fallen Sun - pe Netflix din 10 martie

- The Magician’s Elephant - pe Netflix din 17 martie

- Murder Mystery 2 - pe Netflix din 31 martie

Luna APRILIE

- A Tourists Guide To Love - pe Netflix din 27 aprilie

LunaMAI

- The Mother - pe Netflix din 12 mai

Luna IUNIE

- Extraction 2 - pe Netflix din 16 iunie

Luna IULIE

- They Cloned Tyrone - pe Netflix din 21 iulie

Luna AUGUST

- Heart Of Stone - pe Netflix din 11 august

- Lift - e Netflix din 25 august

Luna OCTOMBRIE

- Damsel - pe Netflix din 13 octombrie

- Pain Hustlers - pe Netflix din 27 octombrie

Luna NOIEMBRIE

- The Killer - pe Netflix din 10 noiembrie

- A Family Affair - pe Netflix din 17 noiembrie

- Leo - pe Netflix din 22 noiembrie

Luna DECEMBRIE

- Leave The World Behind- pe Netflix din 8 decembrie

- Rebel Moon - pe Netflix din 22 decembrie

Vizionare placuta