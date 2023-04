3 echipe de elevi romani pleaca la Campionatul Mondial de Robotica FIRST din SUA! Romania este campioana en-titre!

Cele 3 echipe de elevi care s-au calificat în urma etapei naționale a BRD FIRST Tech Challenge 2023, organizată de asociația Nație Prin Educație, se pregătesc să plece la Houston, SUA, pentru a ne reprezenta țara la Campionatul Mondial FIRST.

comunicat de presa: Urmează o competiție care ne va ține cu sufletul la gură, elevii români se vor întâlni cu cele mai bune echipe de robotică din toată lumea. Echipele noastre sunt admirate de către toți participanții, atât grație priceperii lor cât și datorită rezultatelor excelente de anul trecut, când echipa Delta Force din Arad a adus premiul cel mare acasă, câștigând Campionatul Mondial. România este campioana en-titre, în urma performanței obținute anul trecut, iar acum toți ochii vor fi îndreptați către delegația română.

Asociația non-profit Nație Prin Educație, fondată de către Dana Războiu, este un deschizător de drumuri în domeniul roboticii în România - începând cu anul 2016, a adus în țară „FIRST Tech Challenge”, în cadrul celui mai mare program educațional STEM prin robotică pentru liceeni din țară.

Echipele cele mai performante, calificate în urma etapei naționale, care ne reprezintă țara la etapa mondială sunt:

Echipa Ro2D2 din Ploiești, Colegiul Național Mihai Viteazul

Echipa TehnoZ din Pitești, Colegiul Național Zinca Golescu

Echipa PEPPERS din Iași, Liceul de Informatică Grigore Moisil

Elevii români însoțiți de mentori vor participa la Campionatul Mondial din Houston, SUA, între 19 și 22 aprilie și se vor întrece pentru titlul de campioni mondiali cu peste 190 de echipe din toate colțurile lumii.

Echipa Ro2D2 a Colegiului Național ”Mihai Viteazul” din Ploiești a fost înființată în anul 2018 și, în prezent, este formată din 15 membri și 7 voluntari, pregătiți să schimbe lumea în bine. Misiunea echipei este de a contribui la dezvoltarea comunității prin formarea unor tineri cu un înalt nivel de implicare în activități din domeniul STEM, tineri care să fie capabili să-și găsească locul, într-o lume plină de provocări a tehnologiei viitorului.

„Suntem cu adevărat încântați să mergem în America și să ne duelăm cu unele dintre cele mai bune echipe de robotică din lume. Este o onoare pentru noi să participăm la acest campionat mondial. Bineînțeles că emoțiile există, dar așa cum ne place nouă să spunem, le vom lăsa la cazare și vom da tot ce este mai bun pentru a câștiga.”, au declarat reprezentanții echipei Ro2D2.

Echipa de robotică a Colegiului Național "Zinca Golescu" din Pitești, TehnoZ, s-a format în septembrie 2018, din pasiunea și interesul adolescenților pentru tehnologie, dar și din dorința lor de a lucra împreună și de a se dezvolta. Anul acesta, echipa este formată din 11 membri și 3 mentori, dintre care un Alumni al echipei, fiecare venind cu cel puțin un an de experiență în First Tech Challenge.

„Pentru echipa noastră, calificarea la Campionatul Mondial din Houston, vine cu emoție și entuziasm, dar și cu dorința de a ne reprezenta comunitatea și valorile pe care le împărtășim. Această experiență a legat și mai mult relația de prietenie dintre membrii echipei și ne-a demonstrat, încă o dată, că putem ajunge departe doar dacă lucrăm împreună. Acum, atât de aproape de plecare, ne simțim mai siguri ca niciodată pe munca noastră și pe tot ce am realizat până acum. Maturitatea echipei se simte în deciziile luate de membri și în abordarea lor asupra timpului scurt dintre etapa națională și cea mondială, iar acest lucru ne aduce mai aproape de rezultatele pe care ni le dorim.”, au declarat reprezentanții echipei TehnoZ.

Călătoria extraordinară a echipei de robotică Peppers a Liceului Teoretic de Informatică Grigore Moisil Iași a început în 2019 și a oferit tinerilor care s-au alăturat șansa de a-și valorifica abilitățile, talentele, de a explora lumea STEM și de a construi o comunitate puternică, interconectată prin dorința de a învața împreună și unii de la ceilalți. În 2023, cei 15 membri, 5 voluntari și mentorii lor, au demonstrat că forța inteligenței colective, soluțiile tehnice inovative, branding-ul, promovarea echipei și bucuria de a transmite către alți copii ceea ce ei au descoperit și realizat i-a adus echipei premiul Inspire 2 și calificarea la campionatul mondial FTC 2023, de la Houston, Texas.

"Să reprezentăm Romania este o mare onoare și o mare responsabilitate. Pentru echipa noastră este un rezultat excepțional si suntem nerabdători să ne măsurăm forțele cu cei mai buni, să învățăm din experiența comunității FIRST ale cărei valori ne definesc și pe noi. Suntem foarte mândri că punem astfel Iași, România pe harta roboticii mondiale. Vom lupta cu fair play și hotărâre să onorăm recunoașterea pe care FTC România ne-a acordat-o.", au spus cei de la Peppers.

„Campionatul Mondial care se desfășoară în curând în SUA este momentul culminant pentru toți elevii implicați în robotică, din toate colțurile lumii. Voi urmări cu sufletul la gură desfășurarea meciurilor și sunt sigură că, la fel ca în fiecare an, copiii noștri ne vor face mândri că suntem români. Avem 3 echipe bune care ne reprezintă țara la aceste Mondiale - felicitări pentru toată munca și pasiunea lor. Le urez succes, iar faptul că au ajuns până aici îi face deja campioni în ochii mei!”, adaugă Dana Războiu, fondator al asociației Nație Prin Educație.

BRD FIRST Tech Challenge înseamnă more than robots – este un proiect de inginerie și lucru organizat ca într-un startup, care presupune muncă, dedicare și mai ales lucru în echipă, o cerință vitală pentru o echipă de robotică. Astfel, tinerii implicați în aceste proiecte își dezvoltă abilitățile și descoperă un potențial drum profesional.

