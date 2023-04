The Weeknd revine si lanseaza piesa Double Fantasy, o melodie in colaborare cu Future.

comunicat de presa: The Weeknd lansează, împreună cu Future, piesa “Double Fantasy”, single ce face parte de pe coloana sonoră a viitorului serial HBO Original - "The Idol".



Noul serial este creat de Sam Levinson („Euphoria”), Abel „The Weeknd” Tesfaye și Reza Fahim și îi are în distribuție pe The Weeknd și Lily-Rose Depp. "The Idol" va avea premiera la Festivalul de la Cannes din acest an și va debuta duminică, 4 iunie, pe HBO.



La începutul acestui an, The Weeknd a fost numit oficial „cel mai popular artist din lume”, conform Guinness World Records, pe baza cifrelor sale de pe platforma de streaming Spotify.

