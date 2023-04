Premierele lunii mai la Disney+

NOUTĂȚILE LUNII MAI. Serviciul de streaming Disney+ este casa filmelor și serialelor de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Star, și găzduiește în exclusivitate producțiile originale Disney+.

comunicat de presa: Toate lucrurile bune au un sfârșit, iar luna mai ne aduce finaluri epice ale unor seriale emblematice pe Disney+: finalul sezonului 19 din Anatomia lui Grey pe 31 mai și sezonul 6 din Station 19.

Toate acestea + multe altele la prețul de 29.99 Lei pe lună

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că disponibilitatea filmelor și serialelor poate varia în funcție de țară și se poate modifica. Datele de mai jos sunt corecte la momentul transmiterii acestui newsletter.

RAZĂ DE SPERANȚĂ - A SMALL LIGHT

SERIE ORIGINALĂ LIMITATĂ

- 2 Mai

- Debutează cu 2 episoade

Bazat pe o poveste adevărată inspirată, serial prezintă povestea lui Miep Gies o tânără opinată, lipsită de griji - într-o perioadă în care opiniile te făceau să fii ucis – pe care șeful ei, Otto Frank, i-a cerut să îl ajute să-și ascundă familia de naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Spusă dintr-o perspectivă a sensibilității moderne, Rază de speranță răscolește trecutul și face povestea lui Miep mai relevantă ca oricând, provocându-i pe telespectatori să se întrebe ce ar fi făcut în locul lui Miep și să se întrebe dacă ar avea curajul ei de a se opune urii în vremuri moderne. Unii au ales să stea deoparte, Miep s-a ridicat.

THE KARDASHIANS SEZONUL 3

SERIAL ORIGINAL

25 Mai

Un nou episod în fiecare săptămână

Camerele de filmat se întorc în viața familiei Kardashian, în timp ce Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall și Kylie se confruntă cu chestiuni precum maternitate, coparenting și imperii de business. Legătura lor va fi pusă la încercare și vor apărea tensiuni, dar, vor rămâne unite în timpul furtunii ca o familie.

THE MUPPETS MAYHEM

SERIAL ORIGINAL DISNEY+

- 10 Mai

- Toate episoadele disponibile

Serialul de comedie îi are în centrul său pe cei de la Electric Mayhem Band - Dr. Dinți la voce și clape, Animal la tobe, Floyd Pepper la voce și bas, Janice la voce și chitară solo, Zoot la saxofon și Buze la trompetă – ce se află într-o călătorie muzicală epică, pentru a scoate primul lor album de studio. Cu ajutorul unei tinere și energice directoare muzicale, Nora, trupa old school Muppets dă piept în piept cu scena muzicală actuală în încercarea de a înregistra în sfârșit primul lor album de studio.

CHINEZ NĂSCUT ÎN AMERICA

AMERICAN BORN CHINESE

SERIAL ORIGINAL DISNEY+

24 Mai

Toate episoadele sunt disponibile

Serialul este o ecranizare a revoluționarului roman grafic scris de Gene Luen Yang, și relatează experiențele dificile prin care trece un adolescent american obișnuit a cărui viață se schimbă radical după ce se împrietenește cu fiul unui zeu. Aceasta este povestea unui tânăr care luptă să-și formeze o identitate și este spusă prin intermediul familiei, umorului și mișcărilor spectaculoase de kung-fu.

Imagini

Fact Sheet

ALBII NU POT SĂRI

WHITE MEN CAN’T JUMP

FILM 20TH CENTURY

19 Mai

Doar pe Disney+

20th Century Fox prezintă comedia „Albii nu pot sări”, o variantă modernă a clasicului din anii '90 care ilustrează cultura baschetului de cartier din Los Angeles. Celebrul rapper Jack Harlow debutează ca actor în rolul lui Jeremy, o fostă vedetă a baschetului, a cărui carieră a fost înfrânată de accidentări. Sinqua Walls joacă rolul lui Kamal, un jucător cândva promițător, dar care și-a ratat viitorul în sport. Jonglând cu relații încordate, presiuni financiare și conflictele dintre ei, cei doi baschetbaliști cu firi aparent diferite fac echipă într-o ultimă încercare de a-și împlini visurile.

N-AM MURIT ÎNCĂ

NOT DEAD YET

SERIAL ORIGINAL

10 Mai

Toate episoadele sunt disponibile

„N-am murit încă” spune povestea lui Nell Serrano (Gina Rodriguez), falită și proaspăt rămasă singură, un dezastru umblător, în încercarea de a-și reface viața și cariera pe care a abandonat-o în urmă cu zece ani. Când începe singura slujbă pe care a găsit-o, cea de a scrie necrologuri, Nell începe să primească sfaturi de viață de la o sursă neașteptată. Adaptare a cărții „Confesiunile unei ratate trecute de 40 de ani”, de Alexandra Potter.

CRATER

FILM ORIGINAL DISNEY+

- 12 Mai

Crater este aventura maturizării lui Caleb Channing, care a fost crescut într-o colonie minieră selenară și, după moartea tatălui său, urmează să fie mutat permanent pe o planetă idilică îndepărtată. Dar înainte să plece ca să îndeplinească ultima dorință a tatălui său, el și cei trei prieteni buni ai lui, cărora li se alătură o nou-venită de pe Pământ, fură un rover pentru o ultimă aventură: explorarea unui crater misterios.

EVADAREA DIN SECTĂ

THE CLEARING

SERIAL ORIGINAL DISNEY+

24 Mai

Debutează cu 2 episoade

Dispariția unei fetițe declanșează amintirile din copilărie ale unei femei care fost membră a cultului Familia (The Kindred), unul dintre puținele culte conduse de femei. Bazându-se pe thriller-ul scris de către J.P. Pomare, acest serial original prezintă lupta interioară a unei supraviețuitoare a cultului care este nevoită să-și înfrunte demonii din trecut pentru a împiedica răpirea și constrângerea altor copii nevinovați. „Evadarea din sectă” este un thriller psihologic aflat la granița dintre trecut și prezent, realitate și coșmar.

Știai că?



Ziua de 4 Mai (May the 4th) este considerată de fani din toată lumea Ziua Star Wars. De la prima intrare în scenă a lui Luke până la bătălia finală a lui Rey, fanii pot revedea fiecare moment de neratat din întreaga Saga Skywalker, precum și din producțiile originale Disney+, precum Andor, Obi-Wan Kenobi și fenomenul global The Mandalorian. Și dacă nu este de ajuns, nu ratați cele 9 noi scurtmetraje de la 9 studiouri de animație celebre, odată cu lansarea volumului 2 al seriei nominalizate la premiile Emmy Războiul Stelelor: Viziuni, plus noua serie de animație Războiul Stelelor: Aventurile Tinerilor Jedi - perfectă pentru cei mai mici padawani.

Premiile BAFTA: Cu ocazia celei mai importante nopți din calendarul TV, urmăriți toate serialele nominalizate la BAFTA în streaming pe Disney+. Gătiți o furtună cu Carmy în serialul Ursul (The Bear) de la FX, cântați rock cu Sex Pistols în Pistol de Danny Boyle și FX și călătoriți în galaxii foarte, foarte îndepărtate în Andor.

Vizionare placuta