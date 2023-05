Alexandra Stan si MATTN lanseaza piesa 'B**ch is fire'

Alexandra Stan se alătură DJ-ului belgian, MATTN, pentru a lansa noul lor single "Bitch is fire". Piesa, care combină sunetele muzicii electronice cu vocea puternică a Alexandrei Stan, este disponibilă acum pe toate platformele de streaming.

comunicat de presa: "Bitch is fire" este o piesă „statement” care vorbeşte despre femeile independente si puternice, care nu acceptă să fie tratate în mod inadecvat de către cei din jurul lor. Melodia se distinge prin beat-uri energice, iar vocea puternică a Alexandrei Stan completează perfect ambianţa.



Alexandra Stan este o cunoscută cântăreaţă din România care a castigat popularitatea la nivel international cu piese precum "Mr. Saxobeat" si "Lollipop (Param Pam Pam)". Mattn, pe de altă parte, este un DJ si producator belgian care a colaborat cu numerosi artişti din intreaga lume.

Despre lansarea piesei "Bitch is fire", Alexandra Stan a declarat: "Această piesă este o odă despre puterea femeilor si despre faptul că trebuie să ne sustinem unele pe altele pentru a ne atinge obiectivele. Sunt foarte fericită să fiu parte din acest proiect alături de Mattn si sper ca această piesă să inspire femeile din întreaga lume."



Mattn a adaugat: "Am fost foarte încântată să colaborez cu Alexandra Stan la această piesă si cred că rezultatul este o combinaţie între energia muzicii electronice şi vocea puternică a Alexandrei. Sperăm că aceasta piesă să inspire oamenii să-şi urmeze visurile şi să-şi manifeste puterea interioară".



"Bitch is fire" este disponibilă acum pe toate platformele de streaming, iar fanii muzicii electronice şi ai Alexandrei Stan sunt invitaţi să o asculte si să o împărtăsească cu prietenii lor.

Vizionare placuta