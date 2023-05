Imagine Dragons a lansat scurtmetrajul 'Crushed'

Imagine Dragons a lansat scurtmetrajul captivant inspirat din viața reală pentru single-ul lor „Crushed”, proiectul fiind realizat pentru a sprijini efortul de ajutor ucrainean, initiat de UNITED24, organizația fondată de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy.

comunicat de presa: Regizat de Ty Arnold, „Crushed” spune povestea adevărată a unui băiat de 14 ani pe nume Sasha. Forțele ruse i-au ocupat satul timp de cinci luni până când soldatii ucraineni l-au eliberat în cele din urmă. Cu toate acestea, conflictul i-a lăsat în ruine casa, școala și cartierul din jur. A supraviețuit bombardamentelor doar refugiindu-se într-un adăpost subteran.

Vizualul detaliază povestea lui incredibilă de perseverență în timp ce trece prin epavă. Se termină cu o fotografie fixă a băiatului cu cuvintele: „Și, ca mulți alții, Sasha și familia lui speră să-și reconstruiască casa. Ei sunt încă aici.”

Ty Arnold și managerul Imagine Dragons, Mac Reynolds, au prezentat recent videoclipul în premieră în timpul summit-ului UNITED24 de la Kiev, Ucraina, pe 5 mai.

Trupa a devenit ambasador UNITED24 la cererea președintelui Zelenskyi în 2022.

Dan Reynolds a spus: „Povestea lui Sasha este sfâșietoare și mai sunt mii de oameni ca el, care au nevoie disperată de ajutor. Chiar și astăzi, familia lui nu are electricitate și alte utilități de bază. Sperăm că oamenii vor lua în considerare să doneze la United24 și să-și ridice vocea pentru această cauză."

Ty Arnold a spus: „Mi-am petrecut ultima iarnă în Ucraina, livrând provizii oamenilor care au nevoie imediată; mulți dintre acești oameni erau încă sub focul direct de artilerie sau eliberați recent de ocupație. Am fost în contact constant cu trupa despre ceea ce am văzut și mi-au sugerat rapid să realizez un videoclip care să surprindă emoția ucrainenilor obișnuiți, care suferă din cauza războiului. Am îmbrățișat ideea; Imagine Dragons este foarte implicata în a ajuta Ucraina și am simțit că aceasta este o oportunitate pentru oameni de a vedea cum acest război a afectat viețile. În timpul călătoriilor mele, l-am cunoscut pe Sasha, un băiat care supraviețuise luni de zile bombardării. Recent se întorsese în satul natal, doar pentru a descoperi că era complet distrus. Acest videoclip surprinde ceea ce a trăit Sasha și ceea ce mii de alți ucraineni continuă să experimenteze în fiecare zi.”

Imagine Dragons a menținut o legătură lungă și sinceră cu publicul ucrainean. În 2018, au vizitat pentru prima dată Ucraina: biletele la cel mai mare loc de concerte — Stadionul Olimpic din Kiev — s-au vândut în primele zile. Grupul trebuia să se întoarcă pe 3 iunie 2022, dar evenimentul a trebuit să fie anulat din cauza invaziei ruse. Artiștii și-au anulat imediat spectacolul planificat și în Federația Rusă și au interzis lansarea discografiei lor acolo. În plus, trupa americană a susținut Ucraina cântând la teletonul Salvați Ucraina, iar în turneul european de anul acesta, solistul grupului, Dan Reynolds, a fost rar văzut fără steagul ucrainean, dedicând melodii țării.

Melodia "Crushed" este inclusa pe albumul "Mercury Acts 1 And 2"

Vizionare placuta