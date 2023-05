Netflix anunta noi filme si seriale pentru copii si familie vara aceasta

Miraculous: Ladybug & Cat Noir, The Movie se alătură minunatului portofoliu de noi filme și seriale pentru copii și familie pregătit de Netflix pentru vara aceasta

comunicat de presa: Ca parte a portofoliului Netflix pentru vară, care cuprinde noi filme și seriale pentru copii și familie lansate săptămânal, Netflix a pregătit primul lungmetraj de animație bazat pe popularul serial Miraculos. Intitulat Miraculos: Ladybug & Cat Noir, The Movie, acesta va avea premiera pe 28 iulie. Seria din această vară va fi completată de producții care vor aduce pe ecrane și mai mulți supereroi. Super Fete, primul serial de animație original african de pe Netflix, are în centru patru adolescente care, de fapt, sunt supereroine sub acoperire și care trăiesc în orașul african neofuturist Lusaka (20 iulie). Pentru cei pasionați de arta culinară, La Fix! Marea provocare culinară este cea mai recentă producție din îndrăgitul univers La Fix! și va fi ajunge la public în cursul acestei veri. Serialul preferat de familii E tort sau nu? revine cu un al doilea sezon intitulat Is It Cake, Too? pe 30 iunie, odată cu lansarea expoziției speciale exclusive „Is It Cake? or Is It Wax?” (E tort sau e de ceară?), care va fi deschisă din 30 iunie până pe 4 iulie la Muzeul figurilor de ceară Madame Tussauds de la Las Vegas.

Vara este perfectă pentru serile de film în familie, iar Netflix a avut grijă să pregătească noi filme și miniseriale, printre care Nimona (iunie), o poveste fantastică și emoționantă, Regele Maimuță (18 august), inspirat de o legendară poveste chinezească adaptată sub forma unei comedii pline de scene de acțiune, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah (AP-13) (25 august), o producție plină de umor și tot felul de peripeții, perfectă pentru tinerii adulți, precum și Planeta noastră II (14 iunie), care oferă publicului ocazia de a urmări extraordinarele călătorii ale viețuitoarelor din toată lumea. Printre producțiile preferate de copii care urmează să revină și cele noi, care li se adresează se numără Ninjago: Ascensiunea dragonilor (1 iunie) și Sonic Prime (13 iulie), precum și Casa de păpuși a lui Gabby (7 august) și serialul pentru preșcolari Unicorn sub apă (19 iunie).

Intră în atmosfera estivală cu programul original Netflix de vară pentru familii și continuă distracția pe NetflixFamily.com, unde părinții și toți cei care au grijă de copii pot găsi jocuri, activități educative și elemente imprimabile care înfățișează personajele preferate din filmele și serialele de pe Netflix pentru copiii de toate vârstele.

Vizionare placuta