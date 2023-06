Vara este magică, miercurea, la Ateneul Român. Din 5 iulie începe Festivalul Internațional Vara Magică, a XII-a ediție

În perioada 5 iulie - 23 august, în fiecare seară de miercuri, de la ora 19:30, bucureștenii și turiștii care vor să se delecteze ascultând muzică bună, sunt așteptați la Ateneul Român cu opt concerte camerale și simfonice care fac parte din Festivalul Internațional Vara Magică.

comunicat de presa: Tot mai căutat an după an, Festivalul Internațional Vara Magică, ajuns anul acesta la a XII-a ediție, va aduce pe scena Ateneului orchestre precum formula extraordinară de o sută de violoncele reunită sub titlul Violoncellissimo 100, la pupitru Cristian Mandeal, Camerata regală condusă de Constantin Grigore, Orchestra Naţională Simfonică a României sub bagheta lui Cristian Mandeal cu proiectul Contrabasul la superlativ, Orchestra Română de Tineret condusă de Cristian Mandeal, solişti Oxana Corjos şi Cristian Niculescu - pian, Romanian Sinfonietta Orchestra, dirijor şi solist Alexander Sitkovetsky – vioară şi Orchestra de Cameră a Filarmonicii George Enescu, sub bagheta lui Christopher Petrie, solist Alexandru Tomescu, programul cuprinzând și 2 recitaluri camerale extraordinare, susţinute de Sînziana Mircea – pian, Davide Mariano – orgă, Mariia Velia – flaut – sub titlul Aproape o fantezie şi de Constantin Sandu – pian, Gabriel Croitoru – vioară, Simina Croitoru – vioară sub titlul De la Mozart la Piazzola.

Inițiatorul festivalului, Dorin Ioniță, spunea despre programul acestei ediții: Vom avea mari orchestre, vom avea recitaluri de muzică de cameră, vom avea în fiecare săptămână o alternativă de petrecere a serilor de miercuri pentru cei aflaţi în Bucureşti în călduroasele luni de vară. Vor fi formule surprinzătoare care sper să umple sala Ateneului. Îi așteptăm pe toți cei care iubesc muzica și prețuiesc munca artiștilor.”

Așadar, 8 concerte de cel mai înalt nivel vor reprezenta atracțiile acestui an la Festivalul Internațional Vara Magică din 5 iulie, până pe 23 august, în fiecare miercuri, la Ateneul Român din București.

Biletele și abonamentele sunt disponibile online pe bilete.ro.

Biletele se pot găsi și la Casa de Bilete deschisă la Ateneul Român începând cu 21 iunie, intrarea din strada Benjamin Franklin nr. 1-3, de luni până vineri, între orele 15:00-20:00.

Preţuri abonamente : cat. 1 -1225 lei, cat. 2 – 1015 lei, cat. 3 – 875 lei, cat. 4 – 770 lei

Producător : Asociaţia Culturală Lanto Magia Muzicii

Coproducători : Primăria Municipiului București prin Centrul pentru Tineret al Municipiului București, TVR Cultural.

Parteneri: NIRO Investment Group, Borsec, Oscar Downstream, Luxten Lighting Company, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, Marea Loja Națională din România, Vizual Graph, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română, Filarmonica „George Enescu”, Asociaţia culturală Pro Contemporania.

Parteneri media: Radio România Muzical, Radio România Cultural, România TV, Agenția de carte, Mediatrust, Liternet.

Mai multe detalii pe www.lanto.ro și www.varamagica.ro

Pentru acreditări de presă vă puteţi adresa la office@lanto.ro, Carmen Mihai 0731.371.225.

PROGRAM VARA MAGICĂ 2023

5 iulie 2023, ora 19:30

„100 Cello Inspirations!”

Violoncellissimo 100

Dirijor: Cristian Mandeal

În program lucrări de : Albinoni, Haendel, Villa Lobos, Grieg, Pablo Casals, Vangelis, Orff

12 iulie 2023, ora 19:30

„Aproape o fantezie”

Sînziana Mircea – pian

Davide Mariano – orga

Mariia Velia – flaut

În program lucrări de : Beethoven, Debussy, Rachmaninov, Bach, Chopin, Benedetto Marcello

19 iulie 2023, ora 19:30

„Dialogul Titanilor”

Orchestra Camerata Regală

Dirijor: Constantin Grigore

Solist: Radu Chișu

În program lucrări de : Beethoven, Mozart

26 iulie 2023, ora 19:30

„Contrabasul la superlativ!”

Orchestra Națională Simfonică

Dirijor: Cristian Mandeal

Solişti contrabas: Andreas Ehelebe, Felix Leissner, Pavlos Semsis, Stanislau Anishchanka

În program lucrări de : Johannes Matthias Sperger, Bottesini, Nino Rota

2 august 2023, ora 19:30

„De la Mozart la Piazzola”

Soliști: Constantin Sandu – pian, Gabriel Croitoru – vioară, Simina Croitoru - vioară

În program lucrări de : Mozart, Chopin, Piazzola, Rodríguez, Gardel, Villoldo etc.

9 august 2023, ora 19:30

„Marea Simfonie”

Orchestra Română de Tineret

Dirijor: Cristian Mandeal

Soliști pian: Oxana Corjos, Cristian Niculescu

În program lucrări de : Alin Chelărescu, Poulenc, Schubert

16 august 2023, ora 19:30

„Carmen - Pasiune si exuberanţă!”

Romanian Sinfonietta Orchestra

Dirijor și solist: Alexander Sitkovestki

În program lucrări de : Bach, Haydn, Bizet/Schedrin

23 august 2023, ora 19:30

„Romantic e Fantastic”

Orchestra de Cameră a Filarmonicii George Enescu

Dirijor : Cristopher Petrie

Solist: Alexandru Tomescu

În program lucrări de : Călin Humă, Mozart, Massenet, Saint-Saëns

