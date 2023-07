7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (17-23 iulie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantra zilei de luni:

Eu sunt un magnet pentru succes. Profit de oportunitățile pe care Universul mi le scoate în cale și mă bucur de această călătorie pe care o fac. Totul este minunat.

Mantra zilei de marți:

Sunt sănătoasă și asta este tot ce contează. Am grijă de corpul meu, am grijă de sufletul meu, am grijă de inima mea.

Mantra zilei de miercuri:

Mă eliberez de toate gândurile negative și îi permit Universului să trimită către mine toată energia pozitivă. Îmbrățișez frumusețea necunoscutului.

Mantra zilei de joi:

Atrag experiențe pozitive, îmi împlinesc visurile și mă bucur de acest capitol al vieții mele pentru că este cel mai frumos de până acum.

Mantra zilei de vineri:

Nu îmi mai fac griji pentru tot ce urmează să fie; mă ancorez în clipa prezentă și mă bucur de tot ce mi se întâmplă. Viața de acum este una minunată.

Mantra zilei de sâmbătă:

Am încredere că Universul mă va ghida pe drumul cel bun. Am încredere că destinul îmi pregătește un capitol cu adevărat special.

Mantra zilei de duminică:

Aleg să renunț la trecut, să îmi vindec sufletul de toate rănile pe care încă le mai are și să îmbrățișez iertarea astfel încât să o pot lua de la capăt cu viața mea.

foto main pixabay

