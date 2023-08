Tobi și Feli îți spun 'Baby Come Back'

What’s your summer crush?

comunicat de presa: Nu puteam să lăsăm vara să treacă fără să-i oferim încă un super ritm. Tobi și Feli ne răcoresc cu o piesă ce aduce aminte de hit-urile anilor 2000, într-o formă fresh și dinamică.

Doi artiști, ce și-au dat examenul pe scena show-ului „Vocea României”, surprind acum printr-o colaborare inedită pentru piața muzicală din România.



După succesul din 2015 la „Vocea României”, semifinalistul Tobi Ibitoye s-a lansat oficial în industria muzicală din România cu single-ul „Miss You”, continuând să-și construiască succesul cu „Loving me” și „Faith”.



Piesa „Baby Come Back” este primul single al albumului de debut „Fear To Freedom” pe care Tobi plănuiește să-l lanseze la începutul lui 2024.



Feli își continuă povestea cameleonică în muzică, schimbând complet registrul după single-ul „Iubirea ca la piață”. De data aceasta, întâlnirea cu Tobi a provocat o piesă extrem de dinamică și una dintre puținele piese ale cântăreței în limba engleză.





„Povestea piesei „Baby Come Back” este una foarte dragă mie. Sunt un om al verii, născut în August, într-un ținut tropical - Abuja Nigeria, și mereu când se apropie luna septembrie, simt că poate vara nu se va mai întoarce niciodată. Așa că, pentru toate pasiunile sau chiar marile iubiri pe care le trăim vara, pentru sezonul în sine, pentru toate femeile frumoase în costum de baie de la malul mării, „Baby Come Back” este un imn pentru mai mult soare, mai mult fun și mai multă iubire.” declară Tobi despre piesă.



„Colaborarea cu Tobi e o bucurie pentru mine. Tobi e una din vocile mele preferate din România. „Baby Come Back” e o piesă în care regăsesc o latură artistică a mea de care îmi era dor. Și, da! Așa cum îmi place să o alint, „Baby Come Back” e PIESA TA PREFERATĂ!” spune Feli despre piesă și colaborarea cu Tobi.



Piesa „Baby Come Back” este o coproducție Forward Agency și HaHaHa Production.



Muzica: Andrei Tiberiu Maria, Tobi Ibitoye, Gabriel Stănoiu, Șerban Cazan

Text: Tobi Ibitoye, Andrei Tiberiu Maria

Productie: Șerban Cazan, Gabriel Stănoiu

Mix Master : Gabriel Stănoiu

