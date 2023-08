Noul single apare ca o privire frenetică și extrem de distractivă. Pe măsură ce melodia se desfășoară, artista în vârstă de 20 de ani își povestește monologul atât cu umor conștient de sine, cât și cu durere confesională, prezentând încă o dată compoziția nefiltrată, dar bine elaborată.

comunicat de presa: Olivia Rodrigo a lansat single-ul “bad idea right?”. Noua piesă vine după „vampire” – o lansare din iunie care a debutat pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a marcat cel mai mare debut al ei pe mai multe platforme. “bad idea right?” este cel de-al doilea single de pe viitorul album al lui Rodrigo, GUTS, care va fi lansat pe 8 septembrie.

„Piesa a început făcând un cântec cu glume despre mine că m-am întâlnit cu un fost iubit, dar apoi ne-am dat seama că suntem de fapt împreună”, spune Rodrigo.

O reflectare perfectă a energiei nebunești a cântecului, videoclipul este cea mai recentă colaborare a lui Rodrigo cu Petra Collins — faimoasa artistă/regizoare/fotografă care a câștigat o nominalizare la GRAMMY® pentru munca ei la videoclipul pentru „good 4 u” și a regizat, de asemenea, videoclipurile „Brutal” și „vampire”.

Scris parțial la legendarul Electric Lady Studios din New York, GUTS a prins viață în principal în studioul din garaj al lui Nigro din Los Angeles. Deși fiecare melodie intensifică onestitatea emoțională care i-a pătruns întotdeauna compoziția, albumul o găsește pe Rodrigo extinzându-și paleta expresivă și dezvăluind dimensiuni cu totul noi ale artei sale. O introducere de bun augur la următorul capitol al carierei sale deja extraordinare, „vampire” a stabilit rapid recordul Spotify pentru cel mai mare debut pentru o melodie solo în 2023. De asemenea, cântecul a făcut-o pe Rodrigo primul artist care a debutat vreodată single-urile principale de pe 2 albume diferite. Rodrigo este, de asemenea, cel mai tânăr artist din istoria Hot 100 care a debutat cu trei hituri pe locul 1, în timp ce SOUR este cel mai rapid album din istorie care are toate piesele certificate cu discul de platină.

Tracklist GUTS



1. all-american bitch

2. bad idea right?

3. vampire

4. lacy

5. ballad of a homeschooled girl

6. making the bed

7. logical

8. get him back!

9. love is embarrassing

10. the grudge

11. pretty isn’t pretty

12. teenage dream

Vizionare placuta