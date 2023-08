Netflix lanseaza trailerul final pentru ONE PIECE

Seria live-action, creată în parteneriat cu Shueisha și produsă de Tomorrow Studios, a avut premiera pe 31 august doar pe Netflix.

comunicat de presa: Netflix a lansat un nou trailer și noi imagini pentru ONE PIECE, adaptarea celei mai bine vândute serii manga japoneze din istorie, semnată de Eiichiro Oda. Acestea au venit cu mai puțin de 24 de ore înainte ca serialul să fie lansat pe platformă.

DESPRE ONE PIECE: Bazat pe cea mai bine vândută serie manga japoneză din istorie, semnată de Eiichiro Oda, ONE PIECE este o aventură pe mare cum nu s-a mai văzut. De când se știe, tânărul aventurier Monkey D. Luffy tânjește după libertate. Luffy își lasă în urmă satul natal și pornește într-o călătorie plină de pericole, în căutarea legendarei comori ONE PIECE, pentru a deveni Regele Piraților!

Dar, pentru a-și împlini visul, Luffy va trebui să adune echipajul pe care și l-a dorit dintotdeauna, să găsească un vapor, să verifice fiecare centimetru de ocean și să devanseze marinarii, păcălind rivali periculoși care-l așteaptă la fiece cotitură.

Cu Iñaki Godoy în rolul lui Monkey D. Luffy, Mackenyu în rolul lui Roronoa Zoro, Emily Rudd în rolul lui Nami, Jacob Romero în rolul lui Usopp și Taz Skylar în rolul lui Sanji, ONE PIECE este o aventură live-action cu pirați, creată în parteneriat cu Shueisha și produsă de Tomorrow Studios și Netflix. Matt Owens și Steven Maeda au rolul de scenariști, producători executivi și realizatori.

Printre producătorii executivi se mai numără Eiichiro Oda, Marty Adelstein și Becky Clements. Distribuția anunțată anterior îi include pe Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward și Chioma Umeala. Restul distribuției urmează să fie anunțat.

Vizionare placuta