Timbaland, Nelly Furtado & Justin Timberlake au revenit cu single-ul 'Keep Going Up'

La 16 ani de când au lansat hitul "Give It To Me", Timbaland, Nelly Furtado si Justin Timberlake colaborează din nou, pentru single-ul "Keep Going Up".

comunicat de presa: În ultimele câteva săptămâni, Timbaland a tease-uit publicul că urmeaza să lanseze muzica noua și că echipa de vis este din nou împreună.



Cântecul marchează primul single oficial solo al producătorului Timbaland, din ultimii opt ani, precum și debutul său ca artist în cadrul parteneriatului dintre propriul său grup de muzică Mosley și Def Jam Recordings.



Toți cei trei artiști au lansat muzică nouă până acum în acest an, Timbaland făcând echipă cu BIA în martie pentru „I'm That B—-”, Furtado cu „Eat Your Man” alaturi de Dom Dolla în iunie și Timberlake fiind invitat la remixul „ICU”, al lui Coco Jones, din iulie. După materialul lui Timberlake din 2018, Man of the Woods, producția muzicală a vedetei pop s-a limitat în mare parte la colaborări cu artiști precum Calvin Harris, SZA, Anderson .Paak, Meek Mill, DJ Khaled și Ant Clemons. Cel mai recent album al lui Furtado a fost "The Ride", din 2017. În ultimii ani, Timbaland a colaborat cu artiști precum Burna Boy, Jack Harlow, J. Cole, Megan Thee Stallion, 6lack, Teyana Taylor, Kanye West, Missy Elliott, Chance the Rapper și alții.



În plus, Timbaland și Justin Timberlake vor curatoria muzică pentru anumite jocuri Monday Night Football, în sezonul 2023-2024. Alegerile lor vor fi difuzate în spoturi promoționale Monday Night Football, transmisiuni în direct și emisiuni înainte de meci, timp de șapte săptămâni în acest sezon. Citește și: Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice.

4 Septembrie 2023 Echipa Kudika