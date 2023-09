Olivia Rodrigo a lansat albumul “GUTS”. Unul dintre cele mai așteptate albume ale anului, GUTS vine ca urmare a debutului lui Rodrigo - SOUR și conține hitul ei numărul 1 „vampire” și noua piesă focus „get him back”.

comunicat de presa: Produsă de colaboratorul ei frecvent, Daniel Nigro, și creată parțial la legendarul Electric Lady Studios din New York City, GUTS reprezintă un salt major atât în onestitatea nestăpânită a compoziției lui Rodrigo, cât și în originalitatea îndrăzneață a sunetului ei. Albumul a câștigat deja aprecieri de la publicații de top precum New York Times.



Cel mai bun debut al ei din toate timpurile pe mai multe platforme, „vampire” a debutat pe locul 1 în Billboard Hot 100, a stabilit recordul Spotify pentru cel mai bun debut pentru o melodie solo în 2023 și, în cele din urmă, a ajuns pe locul 1 în Top 40 Radio. Cel mai recent, „vampire” a ajuns pe locul 1 în UK Official Singles Chart – o întorsătură a evenimentelor care a făcut-o pe Rodrigo artista feminină cu cele mai multe single-uri numărul 1 din Marea Britanie în acest deceniu.

GUTS sosește în timp ce Rodrigo se pregătește pentru performanța ei la MTV VMAs 2023, difuzată marțea viitoare la 20:00 ET/PT. Regizat de Petra Collins, videoclipul pentru „vampire” a primit șase nominalizări pentru VMA-urile din acest an, inclusiv videoclipul anului, cântecul anului, cel mai bun pop, cea mai bună fotografie, cel mai bun montaj și cântecul verii.



Ea este și cea mai tânără artistă din istoria topului Billboard Hot 100, care a debutat cu trei piese pe locul 1, în timp ce SOUR este cel mai rapid album din istorie care are toate melodiile sale certificate cu discul de platină.



Tracklist GUTS:



1. all-american bitch

2. bad idea right?

3. vampire

4. lacy

5. ballad of a homeschooled girl

6. making the bed

7. logical

8. get him back!

9. love is embarrassing

10. the grudge

11. pretty isn’t pretty

12. teenage dream

Vizionare placuta